Соратники Навального подтвердили смерть политика

В субботу, 17 февраля, Кира Ярыш, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердила смерть политика.
"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея", - написала Кира Ярыш.
Ранее сообщалось, что мать Алексея Навального Людмила Ивановна прилетела в Салехард и направляется в колонию, которая находится в поселке Харп.
Мать Алексея Навального Людмила Ивановна прилетела в Салехард и едет в колонию в Харпе. Об этом сообщила в Facebook журналистка Елена Рыковцева. "Сейчас ей предстоит путь в 47 км. Этот путь она уже проделывала в понедельник 12 февраля. Она встречалась с живым сыном", - написала… pic.twitter.com/WKi05YLDx6— DW на русском (@dw_russian) February 17, 2024
"Этот путь она уже проделывала в понедельник, 12 февраля. Она встречалась с живым сыном. Она все эти годы ходила в суды. Подавала иски к 6-й колонии с требованием свиданий. Она добивалась и добивалась встреч с ним. И добилась такой встречи даже на краю света", - написала журналистка Елена Рыковцева.
Видео: Последняя запись, где видно Алексея Навального
Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
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