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Соратники Навального подтвердили смерть политика

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Алексей Навальный
Алексей Навальный Фото: Shutterstock

В субботу, 17 февраля, Кира Ярыш, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердила смерть политика.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея", - написала Кира Ярыш.

Ранее сообщалось, что мать Алексея Навального Людмила Ивановна прилетела в Салехард и направляется в колонию, которая находится в поселке Харп.

"Этот путь она уже проделывала в понедельник, 12 февраля. Она встречалась с живым сыном. Она все эти годы ходила в суды. Подавала иски к 6-й колонии с требованием свиданий. Она добивалась и добивалась встреч с ним. И добилась такой встречи даже на краю света", - написала журналистка Елена Рыковцева.

Видео: Последняя запись, где видно Алексея Навального

Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.

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