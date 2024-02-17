Сб, 17.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Мать Алексея Навального прилетела в Салехард и едет в колонию

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мать Алексея Навального прилетела в Салехард и едет в колонию
Мать Алексея Навального прилетела в Салехард и едет в колонию Фото: @istories_media

О том, что мать Алексея Навального Людмила Ивановна прилетела в Салехард и направляется в колонию, которая находится в поселке Харп, сообщил Telegram-канал "Дождь" со ссылкой на журналистку "Радио Свободы" Елену Рыковцеву.

Журналистка отметила, что 12 февраля мать Навального уже приезжала в колонию навестить сына.

"Этот путь она уже проделывала в понедельник, 12 февраля. Она встречалась с живым сыном. Она все эти годы ходила в суды. Подавала иски к 6-й колонии с требованием свиданий. Она добивалась и добивалась встреч с ним. И добилась такой встречи даже на краю света", - написала Рыковцева.

Как сообщило интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.

Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх