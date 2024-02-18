Чехия нашла способ поставить Украине 800 000 снарядов

На Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел выступил на панельной дискуссии с участием руководителей 5 стран ЕС и прокомментировал проблемы, связанные с поставками оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Он заявил, что Прага нашла способ организовать такие поставки.

"Мы должны поддерживать Украину, поставляя боеприпасы из всех возможных источников. Мы должны быть такими же новаторскими и гибкими, как украинские военные, и искать военное снаряжение везде", - объяснил он.

Павел сказал, что Чехия "ищет военные поставки по всему миру, а затем сотрудничает с нашими партнерами по НАТО", и особо упомянул Данию, Нидерланды и Канаду, которые выделили средства на доставку военного оборудования в Чехию. "И тогда мы быстро передаем его Украине", - объяснил он.

Павел отметил, что поиски Чехии увенчались успехом.

"Теперь мы нашли полмиллиона зарядов 155 мм и 300 000 122 мм, которые можем доставить (в Украину) в течение нескольких недель, если найдем на это финансирование. Такую помощь мы будем просить у наших партнеров в США, Германии, Швеции и других местах", - сказал он.

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