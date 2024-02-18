Чехия нашла способ поставить Украине 800 000 снарядов

Чехия нашла способ доставить Украине 800 000 единиц боеприпасов, но для этого нужно финансирование, заявил президент Чехии Петр Павел.
На Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел выступил на панельной дискуссии с участием руководителей 5 стран ЕС и прокомментировал проблемы, связанные с поставками оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Он заявил, что Прага нашла способ организовать такие поставки.
"Мы должны поддерживать Украину, поставляя боеприпасы из всех возможных источников. Мы должны быть такими же новаторскими и гибкими, как украинские военные, и искать военное снаряжение везде", - объяснил он.
Павел сказал, что Чехия "ищет военные поставки по всему миру, а затем сотрудничает с нашими партнерами по НАТО", и особо упомянул Данию, Нидерланды и Канаду, которые выделили средства на доставку военного оборудования в Чехию. "И тогда мы быстро передаем его Украине", - объяснил он.
Павел отметил, что поиски Чехии увенчались успехом.
"Теперь мы нашли полмиллиона зарядов 155 мм и 300 000 122 мм, которые можем доставить (в Украину) в течение нескольких недель, если найдем на это финансирование. Такую помощь мы будем просить у наших партнеров в США, Германии, Швеции и других местах", - сказал он.
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