Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: одна из самых сложных недель зимы - как ее пережить?

Близнецы

Близнецам в такое опасное время ни в коем случае нельзя жить в грязи и хламе. Нужно начать неделю с уборки либо подготовиться к ее началу с выходных. Важно также избавиться от ненужных вещей. Все это улучшит энергетику дома, а значит и повысит настроение Близнецов, придаст им уверенности в себе и поможет укрепить ментальное и физическое здоровье в целом.

Рак

Ракам в период с 19 по 25 февраля придется больше заниматься теми делами, которыми они заниматься вовсе не хотят. Это палка о двух концах - может быть тяжело, но в конце недели или чуть позднее Вселенная наградит Раков за старания. Также астрологи рекомендуют быть крайне осторожными с навязчивым мнением окружающих - не стоит принимать его за чистую монету. Важно мыслить критически.

Лев

Львам в эти опасные семь дней стоит сделать ставку на самих себя. Полагаться на помощь со стороны точно не стоит, поскольку люди могут чаще лгать и думать о себе, но не об окружающих. Это время - расцвет эгоизма. Непредусмотрительность станет катализатором проблем во всех сферах жизни. Львам нужно лишь взвешивать каждый свой шаг, чтобы не оступиться на пути к счастью и стабильности.

Дева