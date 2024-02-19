Спор двух депутатов Сейма дошел до суда

Рижский городской суд 10 сентября в 14 часов начнет рассматривать спор депутата Сейма Скайдрите Абрамы ("Прогрессивные") с бывшим председателем Сейма Эдвардом Смилтенском ("Объединенный список") в связи с его действиями 12 октября на заседании Сейма и постом в Twitter, которым, по мнению Абрамы, были затронуты ее честь и достоинство, сообщает агентство LETA.
Ранее присяжный адвокат Sorainen Адрис Тауриньш в сообщении к прессе проинформировал, что после получения информации о возможном повреждении финско-эстонского газопровода 11 октября прошлого года Абрама предложила членам комиссии Сейма по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике отложить на неделю рассмотрение в Сейме законопроекта о признании закона о терминале сжиженного газа Скулте потерявшим силу. Несмотря на просьбу Сейма отложить рассмотрение законопроекта, на следующий день, т.е. до запланированного заседания Сейма, комиссия Сейма по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике приняла новое решение о включении законопроекта в повестку дня заседания парламента.
На следующий день на заседании Сейма и позднее в социальной сети Смилтенс указал на возможно преступные деяния Абрамы, которые выражались в подделке документов и манипулировании принятым решением. Смилтенс пояснил, что действия Абрамы аналогичны и столь же серьезны, как и события сентября 2009 года, когда Винета Муйжниеце, глава комиссии по юридическим вопросам, совершила подделку документов, за что была признана виновной и наказана.
Представитель Абрамы поясняет, что, несмотря на то, что защита достоинства политика всегда соизмеряется с интересами общества, политики также пользуются защитой презумпции невиновности. Заявление о причастности к совершению уголовного преступления не может быть сделано ни в какой форме, если это не было установлено компетентными правоохранительными органами. Распространение ложных заявлений, в том числе заявлений, обвиняющих политика в совершении конкретного уголовного преступления, оказывает значительное влияние на оценку обществом данного депутата как общественного деятеля.
Кроме того, подобные высказывания подрывают отношения между близкими людьми, поскольку человек сталкивается с моральным осуждением и неоправданной необходимостью дать объяснение сказанному в публичном пространстве. Каждый, в том числе политик, имеет право на защиту своей чести и достоинства, и каждый, в том числе политик, обязан уважать эти основные права. В качестве предупреждающего знака презумпция невиновности проводит четкую линию в отношении права человека на свободу выражения мнений.
В иске суд просят возложить на Смилтенса обязанность отказаться от сообщения, оскорбляющего его честь и достоинство, и возместить причиненный моральный ущерб.
Как уже сообщалось, что ранее комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не возбуждать после призыва Абрамы против Смилтенса дело кодекса этики о сказанном политиком.
На вопрос о своей позиции Смилтенс ранее после заседания комиссии подчеркнул агентству LETA, что просто выявил факт "грубого нарушения" закона со стороны Абрамы. Комментируя обвинения политика правящей партии, оппозиционный депутат пришел к выводу, что новая коалиция пришла с новым заказом - молчать о нарушениях закона.
Смилтенс подчеркнул, что работа Сейма, в том числе его комиссиях, должна быть законной, поскольку любое существенное отклонение от законотворческого процесса означает, что эти решения могут быть оспорены и признаны недействительными. "Таким образом - путем нарушения Регламента Сейма, законов - очень серьезно дискредитируется репутация и надежность Сейма со стороны общества", - подчеркнул предыдущий председатель Сейма.
Политик признает, что из-за этой ситуации он мог "потерять друга", но Смилтенс не мог не отреагировать на эту ситуацию. Депутат обратил внимание на то, что еще до заседания Сейма 12 октября, когда должен был рассматриваться соответствующий законопроект, депутаты "Единого списка" обратили внимание на эту ситуацию, но ошибка Абрамы до сих пор не признана.
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