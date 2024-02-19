Спор двух депутатов Сейма дошел до суда

Представитель Абрамы поясняет, что, несмотря на то, что защита достоинства политика всегда соизмеряется с интересами общества, политики также пользуются защитой презумпции невиновности. Заявление о причастности к совершению уголовного преступления не может быть сделано ни в какой форме, если это не было установлено компетентными правоохранительными органами. Распространение ложных заявлений, в том числе заявлений, обвиняющих политика в совершении конкретного уголовного преступления, оказывает значительное влияние на оценку обществом данного депутата как общественного деятеля.

Кроме того, подобные высказывания подрывают отношения между близкими людьми, поскольку человек сталкивается с моральным осуждением и неоправданной необходимостью дать объяснение сказанному в публичном пространстве. Каждый, в том числе политик, имеет право на защиту своей чести и достоинства, и каждый, в том числе политик, обязан уважать эти основные права. В качестве предупреждающего знака презумпция невиновности проводит четкую линию в отношении права человека на свободу выражения мнений.

В иске суд просят возложить на Смилтенса обязанность отказаться от сообщения, оскорбляющего его честь и достоинство, и возместить причиненный моральный ущерб.

Как уже сообщалось, что ранее комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не возбуждать после призыва Абрамы против Смилтенса дело кодекса этики о сказанном политиком.