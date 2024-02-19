Во время визита Кариньш вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Северных стран (NB8) примет участие в посвященной международной политике конференции "Диалог Райсина".

В ходе визита министр встретится с министрами иностранных дел Индии, Южноазиатского региона и стран Африки, в том числе, чтобы разъяснить точку зрения Латвии на войну России в Украине как на откровенное нарушение международного права.

"Между Латвией и Индией установлены дружеские отношения. Мы заинтересованы в укреплении политического диалога и экономического сотрудничества с одной из самых влиятельных стран в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркивает Кариньш.

20 февраля министр иностранных дел примет участие в дискуссии "Индия и Европа: партнеры по росту и долгосрочному развитию", которая пройдет во время Совета по устойчивости предпринимательства Индии и Европы. А 21 февраля Кариньш посетит пленарное заседание совета для министров, а также открытие "Диалога Райсина".

У министра иностранных дел Латвии вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Северных стран запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В этот же день Кариньш примет участие в дискуссии о будущих проблемах безопасности, организованной фондом им. Конрада Аденауэра и индийским аналитическим центром Observer Research Foundation.

22 февраля министр иностранных дел примет участие в сессиях конференции "Диалог Райсина", а также в рабочем обеде, организованном министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. А в Университете Джавахарлала Неру Кариньш выступит с лекцией и встретится с преподавателями и студентами университетского Центра европейской науки.

В завершение рабочего визита 23 февраля министр иностранных дел Латвии примет участие в дискуссионной панели "Диалога Райсина" "Возвращаясь в будущее: наступила новая эра конфликтов в Европе?".

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