В Риге будет разрешен отстрел диких кабанов

Сторонники организации охоты уверяют, что охота в городе не будет угрожать населению, так как будет проходить в лесах, на лугах и в кустарниковых зарослях в темное время суток, в соответствии с Правилами охоты.

Однако некоторые жители обеспокоены безопасностью этого варианта.

Из кадастровых планов земельных участков, предоставленных самоуправлением в распоряжение Latvijas Avīze, следует, что

отстрел кабанов планируется на левом берегу Даугавы, в основном в Клейсты и в окрестностях Болдераи, Ильгюциемса и Иманты.

В зону охоты входят, например, весь аэропорт Спилве, прилегающая к нему небольшая садовая территория, находящаяся в ведении кооператива Hapakieši, Лачупское кладбище, окрестности Болдерайского карьера, а также леса и луга, прилегающие к улицам Клейсту, Буллю и Даугавгривас во многих местах.

"Охотники столичного региона подкармливают кабанов, чтобы было на кого охотиться. На самом деле в столице нет такого нашествия диких кабанов, как это представляет себе самоуправление. Это лишь единичные случаи выхода диких животных на территорию столицы. Но это не повод поднимать шум и планировать охоту с огнестрельным оружием в городе! Вместо этого в первую очередь следовало бы изменить правила подкормки дичи, которые способствуют увеличению численности кабанов", - следует из поданных возражений.

Закон об охоте и Правила охоты, изданные Кабинетом министров 22 июля 2014 года, предусматривают все требования безопасности, поясняет Ренар Гринбергс, руководитель отдела ресурсов дикой природы Рижской думы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!