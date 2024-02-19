По словам источников, в данный момент банки ОАЭ не принимают деньги из России, а также не осуществляют платежи в российские банки. Кроме того, в ОАЭ не пояснили, почему банки изменили свою политику.

Проблемы с банками ОАЭ у российских бизнесменов начались еще до декабря 2023 года, когда США приняли закон о вторичных санкциях, в результате которого турецкие и китайские банки отказали российским компаниям в возможности расчетов. Однако до сих пор банки ОАЭ "второго эшелона" сохраняли большую лояльность российским клиентам, если те соглашались использовать другие услуги банка, например, хранить свои средства на счетах банков.

Возможность совершать платежи из России, в том числе в дирхамах, исчезла уже в сентябре. После этого предпринимателям пришлось использовать для расчетов третью юрисдикцию – Гонконг. Однако в феврале банки Гонконга также прекратили принимать платежи, связанные с Россией.