Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) присоединились к турецким и китайским кредитным учреждениям, ограничив обслуживание российских клиентов и закрывая счета компаний и физических лиц, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в российском бизнесе.
По словам источников, в данный момент банки ОАЭ не принимают деньги из России, а также не осуществляют платежи в российские банки. Кроме того, в ОАЭ не пояснили, почему банки изменили свою политику.
Проблемы с банками ОАЭ у российских бизнесменов начались еще до декабря 2023 года, когда США приняли закон о вторичных санкциях, в результате которого турецкие и китайские банки отказали российским компаниям в возможности расчетов. Однако до сих пор банки ОАЭ "второго эшелона" сохраняли большую лояльность российским клиентам, если те соглашались использовать другие услуги банка, например, хранить свои средства на счетах банков.
Возможность совершать платежи из России, в том числе в дирхамах, исчезла уже в сентябре. После этого предпринимателям пришлось использовать для расчетов третью юрисдикцию – Гонконг. Однако в феврале банки Гонконга также прекратили принимать платежи, связанные с Россией.
В одном из крупнейших банков ОАЭ фактически невозможно открыть новые счета, указал представитель российской энергетической компании. По его словам, "можно пытаться договориться, встречаясь лично с менеджером банка, однако после первой же проверки все равно ничего не получится".
Российское правительство знает о проблемах с банками ОАЭ, однако не считает их критическими. Совсем наоборот - "их можно будет легко решить", сообщил приближенный к правительству РФ источник.
Открытие новых счетов для компаний с владельцами в России все еще возможно, хотя это довольно длительный процесс, поскольку Россия и ОАЭ находятся в "санкционном красном списке" - проблема в том, что фактически все российские международные банки попали под санкции.
22 декабря президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает - против иностранных банков, оказывающих услуги попавшим под санкции российским компаниям, а также лиц, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс, необходимо ввести вторичные санкции. Они предусматривают ограничение использования корреспондентских счетов США, а также существенно ограничивает доступ к международному финансовому рынку.
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