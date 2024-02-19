США передадут Эстонии деньги для Киева. В схеме обхода санкций участвовал латвиец

Чтобы поддержать Украину, США перевели в Эстонию около полумиллиона долларов США (450 000 евро) российских средств, конфискованных в сети незаконных закупок, в которых обвиняемый гражданин Латвии признал себя виновным, сообщило Министерство юстиции США.
В ведомстве сообщили, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и канцлер минюста Эстонии Тынис Саар заявили, что менее 500 тысяч долларов США будут переведены в Эстонию для поддержки Украины.
Средства были конфискованы Соединенными Штатами после ликвидации незаконной закупочной сети, участники которой пытались ввезти в Россию высокоточные приборы американского производства для использования в оборонной промышленности и в сфере распространения ядерного оружия.
Кроме того, как сообщили в Минюсте США, 14 февраля связанный со схемой закупок гражданин Латвии признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.
Это первый случай, когда США перевели средства другому союзнику с явной целью помочь Украине. И это второй раз, когда Министерство юстиции США разрешает Украине использовать конфискованные российские активы. В прошлом году министерство передало Госдепартаменту США конфискованные средства на сумму $5,4 млн для поддержки украинских ветеранов войны.
Изъятые средства переводятся в Эстонию, поскольку факты этого дела по действующим правилам не позволяют осуществить прямой перевод в Украину.
Эстония будет использовать средства проекта для ускорения оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии. Россия целенаправленно обстреливает критически важную инфраструктуру Украины.
Подписывая соглашение о переводе средств, представитель США Монако заявила, что оно демонстрирует неослабевающую решимость как США, так и Эстонии отказать российскому режиму в доступе к западным технологиям, "на которые он опирается в своей незаконной войне против Украины".
Представитель Эстонии Саар подчеркнул, что "Пресечение трансграничной преступности — это приоритет, который в будущем только возрастет". По его словам, такого рода соглашения дополнительно мотивируют предотвращать нарушения санкций, поскольку конфискованные средства достаются потерпевшему, которым в данном случае является Украина.
В марте 2023 года при расследовании попыток ввоза в Россию товаров, подлежащих экспортному контролю двойного назначения, было конфисковано 484 969 долларов США, которые были переданы в США для приобретения товаров. Так называемая шлифовальная машина представляет собой систему высокоточных шлифовальных станков, для экспорта или реэкспорта которой в Россию требуется лицензия, поскольку она может использоваться в программах распространения ядерного оружия и оборонных программах. Этот предмет был перехвачен еще до того, как достиг России.
По делу проходят несколько фигурантов, в том числе 47-летний гражданин Латвии Вадим Ананич, задержанный в Латвии 18 октября 2022 года. 14 февраля он признал себя виновным в федеральном суде США в Коннектикуте. Он признался, что участвовал в схеме по нарушению экспортных законов и правил США, пытаясь контрабандой ввезти в Россию товары двойного назначения, находящиеся под экспортным контролем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дата вынесения решения пока не назначена.
Судебные документы и то, что было озвучено в суде, показывают, что Ананич был исполнительным директором зарегистрированной в Латвии компании SIA CNCWeld. С 2018 года он вступил в сговор с другими физическими и юридическими лицами в России с целью нарушения экспортного законодательства США и ввоза в Россию 500 Series CPWZ, произведенного в Коннектикуте.
В августе 2019 года Ананич вместе с другими участниками схемы отправились в Бриджпорт, штат Коннектикут, где сообщили продавцу, что CNC Weld покупает шлифовальный станок. Только после того, как машина была отправлена из США, Ананич сообщил продавцу, что компания, которую он представляет, не является конечным пользователем.
Власти США в сотрудничестве с коллегами в Латвии перехватили шлифовальную машину в Риге перед его передачей в Россию. В марте 2023 года 484 696 долларов США, участвовавшие в сделке, были конфискованы.
Эстония, после консультации с США, согласилась использовать переведенные средства для финансирования программы с использованием дронов для оценки ущерба, нанесенного российской агрессией украинской инфраструктуре распределения и передачи электроэнергии.
В апреле 2023 года было приказано конфисковать еще 312 192,44 евро в рамках уголовного наказания, примененного к одной из подставных компаний, участвующих в сети контрабанды шлифовальной машины. В настоящее время средства хранятся в Латвии до окончательного исполнения постановления США о конфискации.
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