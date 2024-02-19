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США передадут Эстонии деньги для Киева. В схеме обхода санкций участвовал латвиец

rus.tvnet.lv
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Доллары
Доллары Фото: Shutterstock

Чтобы поддержать Украину, США перевели в Эстонию около полумиллиона долларов США (450 000 евро) российских средств, конфискованных в сети незаконных закупок, в которых обвиняемый гражданин Латвии признал себя виновным, сообщило Министерство юстиции США.

В ведомстве сообщили, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и канцлер минюста Эстонии Тынис Саар заявили, что менее 500 тысяч долларов США будут переведены в Эстонию для поддержки Украины.

Средства были конфискованы Соединенными Штатами после ликвидации незаконной закупочной сети, участники которой пытались ввезти в Россию высокоточные приборы американского производства для использования в оборонной промышленности и в сфере распространения ядерного оружия.

Кроме того, как сообщили в Минюсте США, 14 февраля связанный со схемой закупок гражданин Латвии признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Это первый случай, когда США перевели средства другому союзнику с явной целью помочь Украине. И это второй раз, когда Министерство юстиции США разрешает Украине использовать конфискованные российские активы. В прошлом году министерство передало Госдепартаменту США конфискованные средства на сумму $5,4 млн для поддержки украинских ветеранов войны.

Изъятые средства переводятся в Эстонию, поскольку факты этого дела по действующим правилам не позволяют осуществить прямой перевод в Украину.

Эстония будет использовать средства проекта для ускорения оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии. Россия целенаправленно обстреливает критически важную инфраструктуру Украины.

Подписывая соглашение о переводе средств, представитель США Монако заявила, что оно демонстрирует неослабевающую решимость как США, так и Эстонии отказать российскому режиму в доступе к западным технологиям, "на которые он опирается в своей незаконной войне против Украины".

Представитель Эстонии Саар подчеркнул, что "Пресечение трансграничной преступности — это приоритет, который в будущем только возрастет". По его словам, такого рода соглашения дополнительно мотивируют предотвращать нарушения санкций, поскольку конфискованные средства достаются потерпевшему, которым в данном случае является Украина.

В марте 2023 года при расследовании попыток ввоза в Россию товаров, подлежащих экспортному контролю двойного назначения, было конфисковано 484 969 долларов США, которые были переданы в США для приобретения товаров. Так называемая шлифовальная машина представляет собой систему высокоточных шлифовальных станков, для экспорта или реэкспорта которой в Россию требуется лицензия, поскольку она может использоваться в программах распространения ядерного оружия и оборонных программах. Этот предмет был перехвачен еще до того, как достиг России.

По делу проходят несколько фигурантов, в том числе 47-летний гражданин Латвии Вадим Ананич, задержанный в Латвии 18 октября 2022 года. 14 февраля он признал себя виновным в федеральном суде США в Коннектикуте. Он признался, что участвовал в схеме по нарушению экспортных законов и правил США, пытаясь контрабандой ввезти в Россию товары двойного назначения, находящиеся под экспортным контролем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дата вынесения решения пока не назначена.

Судебные документы и то, что было озвучено в суде, показывают, что Ананич был исполнительным директором зарегистрированной в Латвии компании SIA CNCWeld. С 2018 года он вступил в сговор с другими физическими и юридическими лицами в России с целью нарушения экспортного законодательства США и ввоза в Россию 500 Series CPWZ, произведенного в Коннектикуте.

В августе 2019 года Ананич вместе с другими участниками схемы отправились в Бриджпорт, штат Коннектикут, где сообщили продавцу, что CNC Weld покупает шлифовальный станок. Только после того, как машина была отправлена ​​из США, Ананич сообщил продавцу, что компания, которую он представляет, не является конечным пользователем.

Власти США в сотрудничестве с коллегами в Латвии перехватили шлифовальную машину в Риге перед его передачей в Россию. В марте 2023 года 484 696 долларов США, участвовавшие в сделке, были конфискованы.

Эстония, после консультации с США, согласилась использовать переведенные средства для финансирования программы с использованием дронов для оценки ущерба, нанесенного российской агрессией украинской инфраструктуре распределения и передачи электроэнергии.

В апреле 2023 года было приказано конфисковать еще 312 192,44 евро в рамках уголовного наказания, примененного к одной из подставных компаний, участвующих в сети контрабанды шлифовальной машины. В настоящее время средства хранятся в Латвии до окончательного исполнения постановления США о конфискации.

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