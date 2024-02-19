США передадут Эстонии деньги для Киева. В схеме обхода санкций участвовал латвиец

Эстония будет использовать средства проекта для ускорения оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии. Россия целенаправленно обстреливает критически важную инфраструктуру Украины.

Подписывая соглашение о переводе средств, представитель США Монако заявила, что оно демонстрирует неослабевающую решимость как США, так и Эстонии отказать российскому режиму в доступе к западным технологиям, "на которые он опирается в своей незаконной войне против Украины".

Представитель Эстонии Саар подчеркнул, что "Пресечение трансграничной преступности — это приоритет, который в будущем только возрастет". По его словам, такого рода соглашения дополнительно мотивируют предотвращать нарушения санкций, поскольку конфискованные средства достаются потерпевшему, которым в данном случае является Украина.

В марте 2023 года при расследовании попыток ввоза в Россию товаров, подлежащих экспортному контролю двойного назначения, было конфисковано 484 969 долларов США, которые были переданы в США для приобретения товаров. Так называемая шлифовальная машина представляет собой систему высокоточных шлифовальных станков, для экспорта или реэкспорта которой в Россию требуется лицензия, поскольку она может использоваться в программах распространения ядерного оружия и оборонных программах. Этот предмет был перехвачен еще до того, как достиг России.