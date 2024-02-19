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В Ройском крае в море погибли два человека

rus.tvnet.lv/LETA
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Штормовое Балтийское море.
Штормовое Балтийское море. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В воскресенье, 18 февраля, в море в Ройском крае были обнаружены тела двух человек, сообщили агентству LЕТА в Морских силах.

Вечером в воскресенье в центр координации поиска и спасения на море Службы береговой охраны поступила информация от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что в Пурциемсе (Ройская волость) на лодке ушел в море и не вернулся мужчина. Согласно уточненной информации, полученной от очевидца, в море на лодке ушли два человека.

Центр немедленно направил на место происшествия судно береговой охраны Gaisma.

После долгих поисков один человек был найден и доставлен на берег, где медики констатировали его смерть.

Сегодня судно возобновило поиски и обнаружило еще одного умершего.

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