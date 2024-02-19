В Ройском крае в море погибли два человека

Вечером в воскресенье в центр координации поиска и спасения на море Службы береговой охраны поступила информация от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что в Пурциемсе (Ройская волость) на лодке ушел в море и не вернулся мужчина. Согласно уточненной информации, полученной от очевидца, в море на лодке ушли два человека.