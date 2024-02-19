Убийство семилетней Юстине: мачеха останется под стражей

Осознавая, что в тот момент рядом находилась несовершеннолетняя Юстине, которая в силу своего возраста была в беспомощном состоянии и физически не была способна оказать сопротивление направленным против нее насильственным действиям, обвиняемые начали кричать на девочку и умышленно наносить ей удары по телу и голове, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Галерея: Дом, где было обнаружено тело убитой Юстине Рейниковой

С целью скрыть следы преступления обвиняемые спрятали тело девочки в подвале заброшенного дома, а Государственную полицию и общественность ввели в заблуждение относительно исчезновения Юстине.

В настоящее время обвиняемые все еще находятся под стражей, которая была избрана им в качестве меры пресечения.

Как сообщалось, 5 мая 2023 года поступила информация о том, что в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. В течение полутора месяцев проводились различные поисковые мероприятия.

Видео: Поиски Юстине

С первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвинули несколько версий произошедшего, в том числе о том, что в отношении нее могло быть совершено уголовное преступление.

В ночь на 20 июня полиция задержала отца и мачеху девочки по подозрению в совершении уголовного преступления в отношении девочки. Тело ребенка с явными повреждениями было найдено закопанным в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от места проживания девочки - там, где в свое время жил отец Юстине.

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