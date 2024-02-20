После захвата Авдеевки российские войска наступают на трех направлениях: что происходит на фронте

Вероятно, это побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области — в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вышли из Авдеевки, чтобы избежать окружения после нескольких месяцев ожесточенных российских атак.

Несмотря на утверждения российской стороны о беспорядочном отступлении украинских сил и отсутствии у них заранее подготовленных рубежей обороны к западу от Авдеевки, у ISW нет данных, подтверждающих это.

Аналитики института полагают, что Москва неверно оценивает сложившуюся оперативную ситуацию. Более того, они указывают на то, что украинское командование недавно подтянуло к Авдеевке подкрепление для проведения контратаки и обеспечения безопасного коридора для отхода своих войск.

Скорее всего, именно эти свежие силы будут обороняться против наступающих российских подразделений, обескровленных предыдущими штурмами и потерявших много техники, что, вероятно, затормозит или совсем остановит это наступление.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что подразделения российской группировки войск «Центр» установили полный контроль над городом Авдеевка и продвинулись на этом участке линии фронта на 8,6 км.

Общую площадь захваченной украинской территории в районе Авдеевки российские военные оценивают в 31,75 кв км.