После захвата Авдеевки российские войска наступают на трех направлениях: что происходит на фронте

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что после отступления украинских войск из города Авдеевка армия России активно пытается наступать на позиции ВСУ сразу на трех направлениях: в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Об активизации российских войск также говорят представители ВСУ.
В очередном отчете ISW сказано, что российские силы пытаются воспользоваться задержками в предоставлении Киеву западной помощи и проводят как минимум три наступательных операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и в районе поселка Работино на западе Запорожской области.
Однако, как считают аналитики ISW, сложившаяся оперативная ситуация не так проста, как, возможно, хотелось бы Москве.
По мнению американских экспертов, после выхода из Авдеевки ВСУ теперь, скорее всего, смогут создать новую линию обороны недалеко от города, что может привести к новым ожесточенным боям в этом районе.
В результате наступательная операция России может захлебнуться, пишут сотрудники ISW.
Задержки с помощью
После вывода украинских войск из Авдеевки ISW и несколько украинских и западных источников пришли к выводу, что задержки в предоставлении Киеву западной помощи, в первую очередь — артиллерийских боеприпасов и критически важных систем ПВО, не позволили украинским войскам удержать Авдеевку.
Критическая нехватка поставляемого Западом снаряжения и опасения по поводу возможного прекращения американской военной помощи вынудили украинские войска сократить количество используемых материальных средств и вооружений по всему фронту.
Вероятно, это побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области — в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вышли из Авдеевки, чтобы избежать окружения после нескольких месяцев ожесточенных российских атак.
Несмотря на утверждения российской стороны о беспорядочном отступлении украинских сил и отсутствии у них заранее подготовленных рубежей обороны к западу от Авдеевки, у ISW нет данных, подтверждающих это.
Аналитики института полагают, что Москва неверно оценивает сложившуюся оперативную ситуацию. Более того, они указывают на то, что украинское командование недавно подтянуло к Авдеевке подкрепление для проведения контратаки и обеспечения безопасного коридора для отхода своих войск.
Скорее всего, именно эти свежие силы будут обороняться против наступающих российских подразделений, обескровленных предыдущими штурмами и потерявших много техники, что, вероятно, затормозит или совсем остановит это наступление.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что подразделения российской группировки войск «Центр» установили полный контроль над городом Авдеевка и продвинулись на этом участке линии фронта на 8,6 км.
Общую площадь захваченной украинской территории в районе Авдеевки российские военные оценивают в 31,75 кв км.
Данные о российских атаках подтвердил и командующий украинской группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.
По его словам, в районе Авдеевки «украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление».
«Тактическое продвижение»? Что происходит в районе Работино
При этом как российские, так и украинские паблики сообщают о незначительном продвижении российской армии на Запорожском направлении и активизации боев в районе Работино.
Это село было одой из основных целей летнего наступления украинских войск, которые смогли вернуть над ним контроль после нескольких недель ожесточенных боев.
По данным российского Z-канала WarGonzo, российские войска атаковали этот район со стороны Новопрокоповки и Вербового. «На обоих участках есть тактическое продвижение», — пишет автор телеграм-канала Семен Пегов.
О массированной атаке от Работино до Вербового сообщал накануне и украинский военный паблик Deep State. По его данным, юго-восточнее Вербового российским войскам удалось пробить оборону, сейчас украинские войска «решают эту проблему». К вечеру воскресенья интенсивность боев там спала.
Отдельным российским подразделениям удалось также прорваться в село Работино, «но большинство было ликвидировано», утверждает Deep State.
По заявлению Страткома ВСУ, в районе Работино противник 10 раз «безуспешно пытался атаковать позиции наших войск».
Тарнавский также сообщает, что в этом районе российские военные «вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники».
Украина сообщает о сбитых истребителях
Тем временем за последние несколько дней украинские военные сообщили, что им удалось сбить сразу шесть российских боевых самолетов.
Россия эти утверждения не комментировала, у Би-би-си нет независимых подтверждений заявлений ВСУ.
Как сообщил у себя в телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский, в понедельник на восточном направлении украинские войска сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, способные нести разрушительные управляемые авиабомбы.
Ранее командование ВСУ заявило сразу о трех сбитых российских самолетах — двух Су-34 и одном Су-35. Российские источники тогда подтвердили потерю лишь одного истребителя, Су-35.
По мнению западных экспертов, именно преимущество в воздухе и активное применение авиабомб позволило армии России достичь успеха в Авдеевке.
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