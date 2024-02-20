Источник: в возрасте 35 лет умер сын Игоря Сечина

В реестре запись оформлена на имя Ивана Сечина 1989 года рождения, проживающего в Москве. Адрес упоминается и в исследовании Bloomberg, где это здание назвали "домом соратников диктатора Владимира Путина". По данным агентства, в этом здании жили такие приближенные к Путину люди, как Игорь Сечин, президент банка ВТБ Андрей Костин, миллиардер Геннадий Тимченко и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

В официальной версии о причине смерти сына Сечина указан тромб. Ранним утром 5 февраля, около четырех часов, 35-летний Иван пожаловался, что задыхается, после чего потерял сознание. Он скончался в коттеджном поселке "Европа" в подмосковном Красногорске. Любопытно, что глава "Роснефти" запретил Следственному комитету и Федеральной службе безопасности расследовать смерть своего сына.

С марта 2014 года Иван Сечин работал в "Роснефти". В январе 2015 года президент России Владимир Путин наградил Сечина-младшего медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "многолетний добросовестный труд" и "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса". На тот момент ему было 25 лет, он занимал должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе.

Всего у Игоря Сечина, по данным из открытых источников, трое детей - дочь Инга и сын Иван от первого брака, дочь Варвара - от второго.

Младшая дочь живет с матерью, которая ушла от Сечина к итальянскому автогонщику Франческо Провенцано.

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