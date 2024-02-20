Видео ⟩ "Он вылетел через лобовое стекло!" - новые подробности трагической аварии под Цесисом

Жители поселка потрясены смертью 19-летнего молодого человека. Те, кто видел последствия аварии в пятницу в полдень, уверены, что водитель ехал на большой скорости.

"Я видела, что машина была разбита, пожарные пилили заднюю часть, чтобы вытащить людей наружу. Один уже лежал на земле, мертвый. Ощущения были ужасные. Такого у нас давно не было", - рассказала местная жительница.

По словам правоохранителей, в автомобиле Audi находились трое мужчин. Погибший, скорее всего, не был пристегнут, так как после удара его выбросило из автомобиля. Водитель и второй пассажир получили травмы.

За рулем был 29-летний мужчина. Местные говорят, что вся компания, находившаяся в машине, уже несколько дней употребляла алкоголь.

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