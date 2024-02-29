Смех на фоне войны: как украинский юмор заполонил интернет, и на каких комиков стоит обратить внимание

Несмотря на кулинарные изыски матери, любимой для Максима, кажется, остается домашняя еда - борщ, блины с икрой, куриный бульон, запеченный картофель, галушки, тушеная капуста, шкварки, пирожки, сало, лук и многое другое. Помимо вдохновляющего образа неунывающего Максима, видео с ним вызывают резкое желание приготовить и съесть что-нибудь домашнее.
Другой популярный юмористический блогер - Даша Кубiк - редко появляется на сцене, а все свои видео выставляет сразу в Instagram. В них она в основном иронизирует над ревностью в отношениях, записывает аудиосообщения Зеленскому и рассказывает о том, какую новость ждут все украинцы.
Украинский юмор, от Верки Сердючки до Instagram-стендаперов, как любая талантливая комедия, подкупает непосредственностью, смелостью и непризнанием границ "дозволенного". Несомненно, что способность украинцев шутить даже в совершенно несмешных условиях (притом даже над собой) - не только защитный механизм, но и полноценное оружие против российской агрессии, одна из целей которой - сломить у украинцев всяческий дух к сопротивлению.
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