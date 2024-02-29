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Смех на фоне войны: как украинский юмор заполонил интернет, и на каких комиков стоит обратить внимание

rus.tvnet.lv
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Девочка на проукраинской акции
Девочка на проукраинской акции Фото: SCANPIX

Российская агрессия против Украины продолжается уже десять лет, а полномасштабная война - почти два года. За это время украинцы успели пережить ужасы оккупации, внесудебные казни, пытки, издевательства, изнасилования, разлучение семей и попытки уничтожения национальной идентичности.

В то же время в интернете за пределами охваченной войной страны стали набирать популярность как оптимистичные, так и сатирические материалы, созданные украинцами. RUS TVNET собрал несколько уморительных украинских стендаперов, комиков и профилей в соцсетях.

Украинская комедия хорошо известна телезрителям - именно оттуда пришли культовые "Маски-шоу", "Джентльмен-шоу" и поздний "Квартал-95". Да что говорить - даже президент Зеленский изначально стал известен именно как юморист. Притом шутки у украинцев всегда выходили далеко за пределы заезженных анекдотов про Одессу, а еще более важной частью их жизни стали после 24 февраля 2022 года.

В экстремальных условиях юмор становится одним из самых действенных способов пережить суровую реальность. Так, после начала уже неприкрытой российской агрессии украинские стендап-комики обожают шутить про воздушную тревогу и "прилеты". Это в своих выступлениях, например, обыгрывают стендап-комики Василий Байдак и Антон Тимошенко, а Феликс Редька и вовсе делал это из действующего бомбоубежища.

Анна Кочегура сделала объектом шуток сами условия жизни украинцев, когда смерть может поджидать жителя страны в любой момент, а также высказала опасения, что взрывом может снести одну из стен в ее квартире и все увидят, как она живет.

Весь этот юмор - черный, но даже сквозь него просвечивает надежда на мирное будущее, о чем рассказал в том числе Сергей Чирков, который провел детство в России, но позднее вернулся в Украину.

При этом украинцы часто становятся звездами соцсетей благодаря домашним животным - как настоящим, так и виртуальным. Первое место тут уверенно держит харьковчанин кот Степан, ставший известным выразительной мордой еще до начала войны. После попытки россиян захватить Харьков кот с хозяйкой переехали во Францию, но затем вернулись на родину. Однако поклонники продолжают переживать за судьбу животного, т. к. после недавнего обстрела города он начал плохо себя чувствовать.

Другие известные украинские котоблогеры - Доместос и Михуиловна, живущие в одной комнате со своим хозяином. Автор блога рассказывает о жизни любимцев, заодно раскрывая тайну, почему назвал их именно так.

Есть в украинским сегменте Instagram и собака, однако только виртуальная - пса с лаконичным именем White Dog создал блогер под ником narisovano.normalno. Персонаж в абсурдной манере комментирует самые разные события в жизни украинцев - от грубых продавщиц до мобилизации.

Украинка Олена занимается готовкой и выставляет в Instagram рецепты чебуреков и десертов, но еще большую популярность получил, пожалуй, ее сын Максим, который в Reels на канале занимается лишь одной вещью - вкусно ест, сопровождая трапезу гедонистическими комментариями.

Несмотря на кулинарные изыски матери, любимой для Максима, кажется, остается домашняя еда - борщ, блины с икройкуриный бульон, запеченный картофель, галушки, тушеная капуста, шкварки, пирожки, сало, лук и многое другое. Помимо вдохновляющего образа неунывающего Максима, видео с ним вызывают резкое желание приготовить и съесть что-нибудь домашнее.

Другой популярный юмористический блогер - Даша Кубiк - редко появляется на сцене, а все свои видео выставляет сразу в Instagram. В них она в основном иронизирует над ревностью в отношениях, записывает аудиосообщения Зеленскому и рассказывает о том, какую новость ждут все украинцы.

Украинский юмор, от Верки Сердючки до Instagram-стендаперов, как любая талантливая комедия, подкупает непосредственностью, смелостью и непризнанием границ "дозволенного". Несомненно, что способность украинцев шутить даже в совершенно несмешных условиях (притом даже над собой) - не только защитный механизм, но и полноценное оружие против российской агрессии, одна из целей которой - сломить у украинцев всяческий дух к сопротивлению.

И Украина побеждает.

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