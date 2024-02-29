Смех на фоне войны: как украинский юмор заполонил интернет, и на каких комиков стоит обратить внимание

Весь этот юмор - черный, но даже сквозь него просвечивает надежда на мирное будущее, о чем рассказал в том числе Сергей Чирков, который провел детство в России, но позднее вернулся в Украину.

При этом украинцы часто становятся звездами соцсетей благодаря домашним животным - как настоящим, так и виртуальным. Первое место тут уверенно держит харьковчанин кот Степан, ставший известным выразительной мордой еще до начала войны. После попытки россиян захватить Харьков кот с хозяйкой переехали во Францию, но затем вернулись на родину. Однако поклонники продолжают переживать за судьбу животного, т. к. после недавнего обстрела города он начал плохо себя чувствовать.

Другие известные украинские котоблогеры - Доместос и Михуиловна, живущие в одной комнате со своим хозяином. Автор блога рассказывает о жизни любимцев, заодно раскрывая тайну, почему назвал их именно так.

Есть в украинским сегменте Instagram и собака, однако только виртуальная - пса с лаконичным именем White Dog создал блогер под ником narisovano.normalno. Персонаж в абсурдной манере комментирует самые разные события в жизни украинцев - от грубых продавщиц до мобилизации.