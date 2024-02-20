"Хотела ехать за веревкой". Певица о срыве после громкого скандала в Даугавпилсе

В 2016 году латвийские СМИ поразила речь Шомасе на одном из концертов в даугавпилсском Центре культуры, где она, используя нецензурную лексику, резко высказалась о стране, правительстве и депутатах Сейма. Ее выступление было запечатлено на видео и передано в СМИ.

Сейчас певица призналась, что вспоминает то время как самое тяжелое время в своей жизни. Она рассказала, что в худший момент подумывала о суициде. "Хотела поехать в магазин за веревкой!" - призналась Лиене.

Шомасе рассказала, что тогда единственной причиной собраться с силами была ее маленькая дочка. Помогла и только что запустившаяся в то время творческая студия для детей и юношества.

Шомасе отметила, что осознанно пропала из публичного пространства и это ей очень помогло. Артистка не скрывает, что люди до сих пор помнят этот случай и склонны напоминать о нем как в социальных сетях, так и на мероприятиях. "Еще недавно на одном мероприятии я слышала шушукающихся людей: "Вот где эта сумасшедшая". Я и говорю: "Хотите сумасшедшую? Будет!". Я очень хорошая актриса, и я научилась отражать людей. Какими вы будете ко мне, такой же я буду к вам", - сказала Шомасе.

После случившегося в то время Лиене публично извинилась, но не сразу.

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