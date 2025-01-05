В Риге снимают корейский боевик: введены ограничения на движение транспорта

Съемки пройдут на Милгравском мосту, Рижском судостроительном заводе, улице Галес и проспекте Вецакю, на улицах Даугавпилс, Стабу, Лачплеша и Авоту, а также на Вантовом мосту и улицах Матиса, Тербатас и Ноликтавас.

С полудня воскресенья до 5:00 среды, 8 января, на улице Галес будет закрыто движение транспортных средств. В пятницу, 10 января, с 6:30 до 12:00 движение транспорта закроют на участке улицы Даугавпилс от Калупес до Екабпилс.

В свою очередь в ночь на воскресенье, 18 января, с 21:00 до 4:00 движение транспорта в обоих направлениях закроют на Вантовом мосту.

Во время съемок местами в городе будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, кроме того, владельцев зданий, обслуживающие компании и жителей призывают не проводить во время съемок строительные работы, ремонт фасадов зданий, не размещать на видных местах мусорные контейнеры, которые могут помешать съемочному процессу.

Как ранее сообщалось, корейский шпионский боевик Humint снимается в Риге с декабря 2024 по март 2025 года.

Работы по подготовке корейского кинопроекта ведет латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R & K. Это уже пятое сотрудничество Film Angels и Южной Кореи, в рамках которого в Латвию приедут более 100 представителей корейской киноиндустрии.

Зрители фильма получат возможность следить за агентом Национальной разведывательной службы Южной Кореи Зо, который направляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о КНДР. Информация, предоставленная надежным информатором, приводит его во Владивосток, однако преждевременная смерть информатора оставляет в распоряжении Зо лишь несколько цепочек расследования. По прибытии во Владивосток в противостояние разведслужб Южной Кореи и КНДР вступает и российская мафия. Собственно, Рига выступит как раз в роли Владивостока.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!