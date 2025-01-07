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Новогодняя вечеринка в Риге только для одиноких. Как все прошло?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Publicitātes foto

Встреча Нового года сопровождается размышлениями. Как мы провели уходящий? Где и с кем встречать следующий? Есть люди, которым не составляет труда принимать подобные решения. Чаще всего это люди, которым помогает принять решение присутствие второй половинки в их жизни. У меня, как и у 200 других незнакомцев, с которыми я встретил 2025 год, нет постоянного партнера. Поэтому ничего не оставалось, как искать творческие решения простой проблемы. Где встретить Новый год, не чувствуя себя одиноким?

Так я оказался на мероприятии, которое создано специально для всех свободных людей. Такое мероприятие было организовано впервые в Латвии. Его официальное название - "Новогодняя вечеринка только для одиноких" (Singles only New Year’s party). Трудно сказать, почему на английском языке. Как выяснилось позже, там присутствовали и люди, не говорящие по-латышски. В любом случае концепция была ясна - мы все пришли в надежде найти свою вторую половинку. Если не на всю оставшуюся жизнь, то на волшебную новогоднюю ночь точно.

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