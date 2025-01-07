Новогодняя вечеринка в Риге только для одиноких. Как все прошло?

Встреча Нового года сопровождается размышлениями. Как мы провели уходящий? Где и с кем встречать следующий? Есть люди, которым не составляет труда принимать подобные решения. Чаще всего это люди, которым помогает принять решение присутствие второй половинки в их жизни. У меня, как и у 200 других незнакомцев, с которыми я встретил 2025 год, нет постоянного партнера. Поэтому ничего не оставалось, как искать творческие решения простой проблемы. Где встретить Новый год, не чувствуя себя одиноким?