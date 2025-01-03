Видео Анимационный фильм "Поток" претендует на три награды премии BAFTA

В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с ближними - с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.