Анимационный фильм "Поток" (Straume) режиссера Гинта Зилбалодиса претендует на три номинации премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщается на сайте премии.
Видео ⟩ Анимационный фильм "Поток" претендует на три награды премии BAFTA
Анимационный фильм вошел в лонг-лист премии BAFTA и претендует на номинации в категориях "Лучший анимационный фильм", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший детский и семейный фильм". Премия BAFTA считается хорошим индикатором для предстоящего вручения премий Американской киноакадемии, или "Оскара".
В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с ближними - с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, музыкальные композиторы Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
Видео: Трейлер анимационного фильма "Поток"
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