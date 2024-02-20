Ринкевич предлагает обязать информировать об использовании ИИ в предвыборной агитации

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 20 февраля, подписал и направил на рассмотрение президиума Сейма законопроект поправок к закону о предвыборной агитации, которыми предусматривается, что автору предвыборной агитации придется информировать избирателей о том, что в агитации использован искусственный интеллект (ИИ), сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
В аннотации к законопроекту отмечается, что свободные и честные выборы возможны только в том случае, если общество получает всестороннюю информацию о кандидатах в депутаты, списках кандидатов в депутаты, политических партиях и объединениях политических партий. Не менее важно то обстоятельство, что эта предвыборная агитация должна содержать только достоверную информацию.
В аннотации к законопроекту также подчеркивается, что в демократическом правовом государстве недопустимо распространение недостоверной информации в материалах предвыборной агитации. Упомянутое особенно важно потому, что коммуникация партий с обществом, в том числе политическая агитация, частично финансируется из средств государственного бюджета в порядке, установленном законом о финансировании политических организаций.
"Все более широкое использование современных технологий, в том числе систем ИИ, открывает партиям небывалые возможности для обращения к избирателям, в том числе, в онлайн-чатах и посредством целевых звонков. Однако, независимо от формы предвыборной агитации, ее содержание должно соответствовать требованиям демократического правового государства, чтобы не вызывать сомнений в честности выборов", - поясняется в аннотации к законопроекту.
Также подчеркивается, что современные технологии позволяют не только распространять агитационные материалы ранее не использовавшимися или редко используемыми способами, но и создавать их в системах ИИ.
В аннотации к законопроекту поясняется, что созданная системой ИИ предвыборная агитация - это предвыборная агитация, для создания которой использован сгенерированный системой ИИ информационный элемент, - изображение, аудио - или видеоконтент, достоверно напоминающий лица, предметы, места или другие субъекты либо события и обманчиво представляющийся пользователю аутентичным или правдивым.
Кроме того, под использованием системы ИИ в агитации понимается взаимодействие чата, аудио -, видео - или иной непосредственной системы ИИ с избирателем. В аннотации к законопроекту подчеркивается, что реальностью стало то, что системы ИИ могут повлиять на демократию, правосудие и основные права человека. Использование систем ИИ для влияния на выборы до сих пор является малоизученным феноменом в мировом масштабе, который также не имеет всеобъемлющего правового регулирования. Однако неопровержимые доказательства указывают на недобросовестное использование подобных систем ИИ на нескольких недавно прошедших выборах, например, в Словакии, Аргентине и Польше.
В аннотации к законопроекту говорится, что различные гибридные угрозы, такие как дезинформация, уже включают в себя использование системы ИИ для противоправного воздействия на выборы. Регулирование ИИ является одним из актуальных вопросов и на международном уровне. Так, Евросоюз (ЕС) работает над актом по ИИ, который определит правила использования ИИ на территории ЕС. А в Совете Европы создается конвенция об ИИ, правах человека, демократии и верховенстве закона.
"Право избирателей участвовать в честных и свободных выборах не должно ставиться под угрозу неконтролируемыми системами ИИ, что напрямую совпадает с попытками ЕС найти определение одному из основных принципов использования ИИ - что искусственный интеллект должен контролироваться человеком", - сказано в аннотации к законопроекту.
В аннотации к законопроекту подчеркивается: сейчас нормативные акты однозначно определяют, что избиратель имеет право знать, что именно из доступной избирателям информации на самом деле является предвыборным агитационным материалом, поэтому важно добиться того, чтобы предвыборная агитация была достаточно прозрачной и от избирателя не была скрыта информация о том, что предвыборный материал был создан системой ИИ. Одинаково важно, чтобы любое взаимодействие между избирателем и проводящим политическую агитацию лицом происходило при четком осознании избирателем того, происходит ли это взаимодействие с человеком или с системой ИИ.
В аннотации к законопроекту также отмечается, что системы ИИ вышли на такой уровень развития, который относительно легко позволяет осуществить обман, воздействие, манипулирование и дезинформировать. Цель законодательной инициативы - усилить прозрачность в предвыборной агитации, чтобы избиратель был в курсе использования систем ИИ, особенно в тех случаях, когда качество материала, создаваемого системами ИИ, не позволяет мгновенно распознать использование таких систем.
Цель закона состоит в том, чтобы созданная ИИ предвыборная агитация использовалась только с хорошо заметной маркировкой или указанием на использование ИИ. Целью законопроекта не является запрет или необоснованное ограничение использования систем ИИ в честной и открытой предвыборной агитации. Законом предложено добиться ситуации, в которой избиратель может сделать свободный выбор, четко зная, что агитационные материалы созданы или сама агитация проводится с использованием системы ИИ.
Законопроект предусматривает регулирование случаев, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) констатирует не соответствующую закону предвыборную агитацию, которая происходит без надлежащего указания на использования систем ИИ. В аннотации поясняется, что в ситуациях, когда система ИИ используется в предвыборной агитации не в соответствии с законом, критически важно, чтобы компетентный орган не только принял решение о прекращении такой агитации, но и информировал общественность о подобных случаях.
В аннотации отмечается, что такие полномочия KNAB уже предоставлены в законе о Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, который устанавливает, что перед выборами в Сейм, Европейский парламент и самоуправления KNAB информирует общественность об обнаруженных нарушениях правил предвыборной агитации, а также о принятых мерах по их предотвращению. Новым законопроектом совершенствуется существующий установленный законом порядок предвыборной агитации, за нарушение которого предусмотрена определенная ответственность.
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