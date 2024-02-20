Ринкевич предлагает обязать информировать об использовании ИИ в предвыборной агитации

В аннотации к законопроекту подчеркивается: сейчас нормативные акты однозначно определяют, что избиратель имеет право знать, что именно из доступной избирателям информации на самом деле является предвыборным агитационным материалом, поэтому важно добиться того, чтобы предвыборная агитация была достаточно прозрачной и от избирателя не была скрыта информация о том, что предвыборный материал был создан системой ИИ. Одинаково важно, чтобы любое взаимодействие между избирателем и проводящим политическую агитацию лицом происходило при четком осознании избирателем того, происходит ли это взаимодействие с человеком или с системой ИИ.

В аннотации к законопроекту также отмечается, что системы ИИ вышли на такой уровень развития, который относительно легко позволяет осуществить обман, воздействие, манипулирование и дезинформировать. Цель законодательной инициативы - усилить прозрачность в предвыборной агитации, чтобы избиратель был в курсе использования систем ИИ, особенно в тех случаях, когда качество материала, создаваемого системами ИИ, не позволяет мгновенно распознать использование таких систем.