Исследование: какие марки машин имеют наибольший пробег

Среди пятилетних авто, выпущенных в 2018 году, первое место в списке занимает Opel (174 136 км), за которым следуют Volvo (153 729 км) и Škoda (152 955 км).

Автомобили класса люкс популярнее в странах с более развитой дорожной инфраструктурой. Водители, проводящие в пути много времени, выбирают транспортные средства более высокого класса. Но в городской среде и автомобиль бюджетного класса способен выполнить свою работу на хорошем уровне.

Автомобили марок Volvo, Audi и BMW хорошо подходят для длинных переездов, так как производители делают упор на комфорт, безопасность и новейшие технологии. Эти бренды, как правило, заботятся о более удобных сиденьях, более усовершенствованных системах поддержки водителя и инновационных развлекательных возможностях, делающих более продолжительные переезды приятнее.

Пробег может повлиять на рыночную стоимость

Из машин, выпущенных в 2008 году, самый низкий пробег наблюдается у автомобилей марок Peugeot (164 428 км), Citroen (204 656 км) и Nissan (212 088 км). У более новых автомобилей список несколько меняется. Автомобили Nissan 2013 года выпуска занимают первое место со средним показателем 138 691 км. Далее следуют Citroen с показанием одометра 183 085 км и Toyota - 185 129 км.

А если присмотреться к выпущенным в 2018 году авто, то меньше всего пробег у автомобилей Citroen (49 210 км). Далее в списке следуют Nissan (49 342 км) и Toyota (71 112 км).

Если пробег автомобиля существенно превышает характерный для бренда средний показатель, владельцу транспортного средства рекомендуется рассмотреть мысль о его продаже. Показания одометра имеют прямую связь с надежностью автомобиля - изношенные детали нуждаются в существенном обслуживании, что, в свою очередь, может привести к большим затратам на ремонт.

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