Исследование: какие марки машин имеют наибольший пробег

Различные автомобили используются для разных целей, поэтому уже через несколько лет уровень их пробега может существенно отличаться. Но на порталах объявлений можно найти множество машин с небольшим пробегом и по подозрительно низким ценам, что заставляет задуматься, точны ли показания одометра. Компания по оценке данных автомобильной отрасли carVertical в Латвии провела исследование среднего пробега автомобилей разных марок, которые используются в стране, чтобы автомобилисты могли сравнить эти данные с показателями своих машин.
Авто с большим пробегом рискованнее
Автомобили с большим пробегом обычно стоят дешевле, поэтому часть покупателей выбирает их, чтобы сэкономить. Но такое решение несет с собой и риск, так как многие детали уже могут быть почти изношены, из-за чего машина в любой момент может сломаться.
Показание одометра транспортного средства в значительной степени указывает на его состояние и возможную цену, однако этими данными можно легко манипулировать. Мошенники сокращают пробег, чтобы иметь возможность продавать авто по большей цене, чем оно стоит.
"Если в собственности находится транспортное средство со значительно более высоким пробегом, чем в среднем по рынку, то сложнее прогнозировать расходы на содержание автомобиля, так как у части деталей выше риск перестать работать. Автомобиль с оригинальным пробегом будет гораздо ценнее, чем автомобиль со "скрученным" одометром", - пояснил Матс Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель по коммуникации carVertical.
Почему у некоторых машин выше средний пробег?
При просмотре автомобилей 2008 года выпуска наибольший пробег приходится на автомобили марок Volvo (317 347 км), Mercedes-Benz (282 783 км) и Audi (212 088 км). Среди десятилетних транспортных средств, выпущенных в 2013 году, наибольший пробег наблюдается у автомобилей марок Volvo (246 045 км), Audi (224 076 км) и Škoda (221 328 км).
Среди пятилетних авто, выпущенных в 2018 году, первое место в списке занимает Opel (174 136 км), за которым следуют Volvo (153 729 км) и Škoda (152 955 км).
Автомобили класса люкс популярнее в странах с более развитой дорожной инфраструктурой. Водители, проводящие в пути много времени, выбирают транспортные средства более высокого класса. Но в городской среде и автомобиль бюджетного класса способен выполнить свою работу на хорошем уровне.
Автомобили марок Volvo, Audi и BMW хорошо подходят для длинных переездов, так как производители делают упор на комфорт, безопасность и новейшие технологии. Эти бренды, как правило, заботятся о более удобных сиденьях, более усовершенствованных системах поддержки водителя и инновационных развлекательных возможностях, делающих более продолжительные переезды приятнее.
Пробег может повлиять на рыночную стоимость
Из машин, выпущенных в 2008 году, самый низкий пробег наблюдается у автомобилей марок Peugeot (164 428 км), Citroen (204 656 км) и Nissan (212 088 км). У более новых автомобилей список несколько меняется. Автомобили Nissan 2013 года выпуска занимают первое место со средним показателем 138 691 км. Далее следуют Citroen с показанием одометра 183 085 км и Toyota - 185 129 км.
А если присмотреться к выпущенным в 2018 году авто, то меньше всего пробег у автомобилей Citroen (49 210 км). Далее в списке следуют Nissan (49 342 км) и Toyota (71 112 км).
Если пробег автомобиля существенно превышает характерный для бренда средний показатель, владельцу транспортного средства рекомендуется рассмотреть мысль о его продаже. Показания одометра имеют прямую связь с надежностью автомобиля - изношенные детали нуждаются в существенном обслуживании, что, в свою очередь, может привести к большим затратам на ремонт.
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