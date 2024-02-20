"Его точно убили вы". Семён Слепаков обратился к Путину

Слепаков в стихах выступил с резким обвинением в адрес Кремля, осудил тех, кто стоит за убийством Навального, и даже упомянул в своём тексте Эстонию как свободную, демократическую страну.

Отметим, что Слепаков покинул Россию после начала полномасштабной войны с Украиной, был объявлен иноагентом по решению Минюста РФ и сейчас проживает в Израиле.

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