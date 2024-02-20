Вт, 20.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Полицейский обвиняется в бездействии, в результате чего задержанный покончил с собой

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция
Полиция Фото: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности (IDB) просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица Государственной полиции за бездействие, в результате чего задержанный покончил с собой, сообщает агентство LETA

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру уголовное дело для начала уголовного преследования в отношении должностного лица Земгальского регионального управления Государственной полиции за бездействие, повлекшее тяжкие последствия, а также за подделку документа.

Сотрудник Госполиции не обыcкал задержанного перед помещением в место временного содержания, в результате чего задержанный покончил жизнь самоубийством с помощью неизъятого предмета.

Кроме того, IDB получило доказательства того, что сотрудник подделал документ, в котором были указаны недостоверные сведения, связанные с обыском задержанного.

В должностному лицу примерены не связанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе занимать определенную должность в Государственной полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх