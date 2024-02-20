ШИЗО, отказ в медпомощи, травля. Кто еще из российских политзаключенных под угрозой?

После огласки этого ФСИН согласилась с переводом Барышникова в тюремную больницу, его состояние улучшилось. Но будет ли проведена ему операция — неясно.

Саша Скочиленко

Петербургская художница была арестована в апреле 2022 года по обвинению в дискредитации российской армии за акцию с заменой ценников в магазине. Следствие и суд продолжались очень долго, приговор Скочиленко — семь лет колонии — вынесли только в середине ноября 2023-го. На хронические проблемы Саши, в первую очередь непереносимость глютена, руководители ИВС и СИЗО, где ее содержали, не обращали внимания.

Разрешения регулярно передавать ей в тюрьму безглютеновые продукты удалось добиться через два месяца после ареста. В тюрьме обострились и ее проблемы с сердцем и психическим здоровьем. До рассмотрения апелляции на приговор Скочиленко остается в СИЗО. В одном из недавних интервью она рассказала, что смогла обследоваться у специалиста-кардиолога за пределами тюрьмы и сейчас добивается разрешения на обследование у гастроэнтеролога. Но этому, говорит Скочиленко, препятствует судья.

Преследования крымских татар по делам «Хизб-ут-Тахрир»

Запрещенное в России уже 20 лет исламское движение «Хизб-ут-Тахрир» служит основанием для возбуждения все новых и новых уголовных дел. Из как минимум 335 человек (данные на октябрь 2023 года), осужденных за принадлежность к запретному движению, 289, по оценке «Мемориала» (организация ликвидирована по решению российского суда, до этого была объявлена «иноагентом») являются политическими заключенными.