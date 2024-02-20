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Приходится вылезать через окно. В Елгаве после реновации дома заклинивает двери в подъезд

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Bez Tabu

В одном из многоквартирных домов Елгавы после работ по реновации начались проблемы. Регулярно не работают новые двери в подъезд - их невозможно открыть, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

В результате, несколько раз возникали ситуации, когжа жильцы не могли выйти из дома или наоборот - были вынуждены оставаться на улице. Временное решение проблемы, которое придумали сами жильцы - заклеить язычок двери изолентой.

Жителям приходилось выбираться из дома и опасным способом - через окно в подъезде, после чего нужно было спрыгнуть с высоты около двух метров.

"Дочери я это не рекомендую делать. Если дверь закрыта, то в школу не идет. Муж же, бедняга, ребра отбил, синяк был, но слава богу, все за кончилось хорошо", - рассказала Сигита.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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