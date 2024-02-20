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Снова констатированы попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

rus.tvnet.lv/LETA
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Пограничники на латвийско-белорусской границе
Пограничники на латвийско-белорусской границе Фото: Zane Bitere/LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) констатировала в понедельник шесть попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

В предыдущие разы нарушители были выявлены 10 января, когда границу пытались пересечь пять человек, и в прошлое воскресенье, когда в Латвию пытались проникнуть девять иммигрантов.

Всего в этом году предотвращено 20 попыток нелегального пересечения границы.

Если осенью прошлого года в среднем в день предотвращалось около 100 попыток проникновения в Латвию, то в последние месяцы это число значительно сократилось.

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