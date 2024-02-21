ВСУ ударили по полигону в "ДНР". Могли погибнуть десятки российских солдат

Первоначально об этом сообщили российские Z-"военкоры", а затем "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на источники. В распоряжении издания оказались фото и видео, сделанные, как утверждается, на полигоне после атаки. Журналисты не опубликовали их по этическим соображениям, но сообщили, что на них запечатлены десятки погибших.

Как пишет "Би-би-си", в середине вторника, 20 февраля, украинская армия ударила по полигону возле села Трудовское - вероятно, двумя ракетами HIMARS. Полигон находится неподалеку от линии фронта.

В момент удара на полигоне, ожидая приезда генерал-майора Олега Моисеева, построили военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады из города Борзя Забайкальского края. На полигоне были военные из 4-й, 5-й и 6-й рот бригады.

"Построили в чистом поле командиры", - прокомментировал произошедшее один из выживших военнослужащих на видеозаписи, которая есть в распоряжении издания.

Источники "Би-би-си" оценивают, что в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек. ВСУ и российское Минобороны пока не комментировали удар.

Издание Lenta75.ru сообщило, что власти Забайкалья проверяют информацию о массовой гибели военных из Борзи - места постоянной дислокации 36-й бригады.

Спустя несколько часов после удара Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой последний отчитался об успехах российской армии в Авдеевке и на других участках фронта вторжения в Украину.

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