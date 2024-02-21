В РФ могут начать продавать автомобили из Уганды

По его словам, это станет прекрасной возможностью для Уганды наладить партнерские отношения с Россией. До этого посол республики в РФ Мозус Кизиге отметил, что страна считается лидером Африканского континента по производству автомобилей. Государственная компания Kiira Motors Corporation занимается разработкой и производством автомобилей в Уганде.

Как отметил Кизиге, страна открыта для сотрудничества с российскими автопроизводителями. Африканские автомобили могут выйти на российский рынок в 2024 году. "Возможности есть всегда. Но я пока не уверен в конкретных датах", - сказал посол Уганды в Российской Федерации.

Автопроизводители из Индии также могут занять место на российском авторынке, заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. "Здесь кроссоверы от Tata Motors можно считать перспективной моделью для продажи в РФ", - подчеркнул Катырин.

На данный момент нет информации о том, собираются ли индийские производители продавать автомобили на российском рынке. Но индийские компании, производящие все виды автозапчастей, заинтересованы в сотрудничестве с Россией, сообщил "Известиям" источник в правительстве страны.