В РФ могут начать продавать автомобили из Уганды

В России вслед за китайскими автомобилями, которые уже заняли половину рынка, могут появиться машины из Африки и Индии. Уганда заинтересована в выходе на российский авторынок, сообщил "Известиям" заместитель председателя правящей партии страны Marwaha Парминдер Катонгол Синх.
По его словам, это станет прекрасной возможностью для Уганды наладить партнерские отношения с Россией. До этого посол республики в РФ Мозус Кизиге отметил, что страна считается лидером Африканского континента по производству автомобилей. Государственная компания Kiira Motors Corporation занимается разработкой и производством автомобилей в Уганде.
Как отметил Кизиге, страна открыта для сотрудничества с российскими автопроизводителями. Африканские автомобили могут выйти на российский рынок в 2024 году. "Возможности есть всегда. Но я пока не уверен в конкретных датах", - сказал посол Уганды в Российской Федерации.
Автопроизводители из Индии также могут занять место на российском авторынке, заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. "Здесь кроссоверы от Tata Motors можно считать перспективной моделью для продажи в РФ", - подчеркнул Катырин.
На данный момент нет информации о том, собираются ли индийские производители продавать автомобили на российском рынке. Но индийские компании, производящие все виды автозапчастей, заинтересованы в сотрудничестве с Россией, сообщил "Известиям" источник в правительстве страны.
В настоящее время на российском авторынке доминируют китайские бренды Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton, Omoda, Chery, Geely, Haval, JAC и FAW. Они гораздо более продвинуты, чем автомобили из Индии и Африки, говорят эксперты.
"Требования технических регламентов в РФ строже, чем в Германии. И по этому законодательству не все китайские бренды могут прийти к нам. Но благодаря высокотехнологичному производству компании из Китая вносят коррективы в конструкцию и в итоге выполняют все требования", - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
После ухода ведущих мировых автопроизводителей с национального авторынка Россия нуждается в автомобилях эконом-класса. Эту нишу могла бы заполнить Индия, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. "Но, например, электромобили из Уганды вряд ли станут здесь популярны, потому что в Россию такие модели попали совсем недавно", - подчеркнул он.
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