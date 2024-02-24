Вместе до победы! Как Латвия и свободный мир чествовали Украину во вторую годовщину нападения РФ

Чтобы продемонстрировать единство латвийских СМИ в поддержке Украины в войне против захватчика, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе TVNET GRUPA, договорились о совместной акции одновременного включения гимна Украины 24 февраля в 12:00.

В это же время у посольства РФ в Риге прошла акция с целью выразить солидарность и поддержку украинскому народу и военнослужащим в их борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года.

Одним из главных мероприятий субботы стал митинг "Вместе к победе!", который начался в 12:30 у памятника Свободы. Перед участниками выступили официальные лица Латвии и Украины, а также активисты гражданского общества.

В это же время на Бастионной горке работали мастерские по изготовлению свечей и пункты сбора пожертвований.

В свою очередь в Даугавпилсе центральным событием стало мероприятие в поддержку Украины "Даугавпилс за победу Украины".

Чтобы почтить память погибших на войне в Украине, 24 февраля в 15:00 в Рижской Домском соборе прошла служба.

В 18:30 в Латвийской национальной библиотеке состоялся благотворительный концерт "Вместе с Украиной". Известные латвийские и украинские певцы и музыканты объединились в музыкальном мероприятии, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу. Средства, вырученные от концерта, пойдут на поддержку Украины.

В эти дни на фасаде Рижского Дома конгрессов будет демонстрироваться аудиовизуальная проекция, посвященная поддержке Украины и созданная известным чешским художником по свету Алексом Довисом.

Также 24 февраля Рижское агентство памятников от заката до рассвета будет подсвечивать памятник Свободы в цветах украинского флага. Каждый вечер в желто-синем цвете будет подсвечиваться и фасад Ратуши.

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