В Даугавпилсе в 13 часов на площади Единства началось мероприятие "Даугавпилс за победу Украины". На него собралось большое количество людей, а началось все с исполнения гимна Украины.

Как отмечает портал "Чайка", инициатором проведения мероприятия стала 20-летняя активистка Анжелика Литвиновича. Это уже пятый митинг активистки за два года полномасштабного вторжения России в Украину.

Как говорит девушка, это важно и для трех тысяч украинцев, осевших в ее городе: "Хотим показать, что мы на их стороне и здесь у них есть поддержка. Этот митинг - это самое малое, что мы можем сделать для украинцев!". Она также отмечает, что хочет помочь городу изменить репутацию пророссийского: "Здесь много людей, которые категорически не поддерживают войну и не ждут "русского мира"!"

Напомним, с 20 по 28 февраля в Латгальской центральной библиотеке и ее филиалах организуются выставки литературы "На войну ответить словом...". Письменное слово способствует пониманию происходящего и дает силы бороться за мир и жизнь, сохраняя человеческое в каждом из нас.

Выставка работ украинских художников из коллекции Даугавпилсского центра искусств Марка Ротко открыта с 22 февраля по 13 марта в здании Даугавпилсской государственной думы по адресу: улица Кр. Валдемара, 1, второй этаж.

С 23 по 26 февраля в темное время суток Дом единства будет подсвечиваться в цветах украинского флага. 24 февраля в 16:00 в фойе второго этажа Дома единства откроется выставка украинского художника Ивана Витюка, которая продлится до 31 марта.

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