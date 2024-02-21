Фото, видео ⟩ Под Смилтене за короткое время в одном месте разбились два лесовоза

Аккаунт в соцсетях Sadursme, который собирает информацию от очевидцев, сообщил TVNET, что в результате ДТП под Смилтене один за другим попали в аварию лесовозы. В результате другого происшествия в аварию в Балвском крае попал еще один лесовоз, в который позднее также врезался микроавтобус Госполиции.

Видео: Место аварии с лесовозом под Смилтене

Госполиция сообщила, что 20 февраля в 11:34 в Билской волости Смилтенского края на трассе Мери - Лоберги автомобиль Volvo с прицепом вылетел с дороги и перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

Место аварии с лесовозом в Балвском крае Фото: "Sadursme"

Второе ДТП произошло на том же участке дороги: автомобиль Scania с прицепом вылетел за пределы дороги и перевернулся. Пострадавших нет.

Место аварии лесовоза в Балвском крае Фото: "Sadursme"

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