Ср, 21.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото, видео ⟩ Под Смилтене за короткое время в одном месте разбились два лесовоза

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Под Смилтене за короткое время в одном месте разбились два лесовоза
Под Смилтене за короткое время в одном месте разбились два лесовоза Фото: "Sadursme"

Во вторник, 20 февраля, на северо-востоке Латвии произошло несколько ДТП с лесовозами. В одной из аварий также пострадал микроавтобус Государственной полиции.

Аккаунт в соцсетях Sadursme, который собирает информацию от очевидцев, сообщил TVNET, что в результате ДТП под Смилтене один за другим попали в аварию лесовозы. В результате другого происшествия в аварию в Балвском крае попал еще один лесовоз, в который позднее также врезался микроавтобус Госполиции.

Видео: Место аварии с лесовозом под Смилтене

Госполиция сообщила, что 20 февраля в 11:34 в Билской волости Смилтенского края на трассе Мери - Лоберги автомобиль Volvo с прицепом вылетел с дороги и перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

Место аварии с лесовозом в Балвском крае
Место аварии с лесовозом в Балвском крае Фото: "Sadursme"

Второе ДТП произошло на том же участке дороги: автомобиль Scania с прицепом вылетел за пределы дороги и перевернулся. Пострадавших нет.

Место аварии лесовоза в Балвском крае
Место аварии лесовоза в Балвском крае Фото: "Sadursme"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти