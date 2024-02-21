Z-блогер, написавший о потерях РФ в Авдеевке, покончил с собой на фронте

В предсмертной публикации Морозов обратился к "товарищу полковнику", не называя его по имени, и написал, что пост был удален по его приказу. "Сегодня, товарищ полковник, по Вашему приказу меня заставили удалить пост из моего Telegram-канала "Нам пишут из Янины". А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит - не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры", - написал Морозов.