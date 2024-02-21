Z-блогер, написавший о потерях РФ в Авдеевке, покончил с собой на фронте

Андрей Морозов, российский "военкор" и солдат оккупационной армии, покончил жизнь самоубийством на фронте в Украине, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.
Морозов, известный под прозвищем "Мурз", вел Telegram-канал "Нам пишут из Янины" с более чем 100 000 подписчиков. 44-летний Морозов также был соратником и другом находящегося в тюрьме российского "турбофашиста" Игоря Гиркина (Стрелкова).
Морозов покончил жизнь самоубийством под давлением, рассказав о гигантских потерях российской армии при взятии украинского города Авдеевка. За эти заявления он подвергся широкой критике со стороны российских пропагандистов.
Сообщается, что "Мурз" оставил предсмертное послание в своем Telegram-канале, в котором связывает свое самоубийство с нападками пропагандистов и давлением своих командиров с требованием удалить публикации в Telegram.
18 февраля он написал, что с октября прошлого года по середину февраля при попытке захватить Авдеевку российская армия потеряла около 16 тысяч солдат и около 300 единиц бронетехники. Потери ВСУ "военкор" оценил в 5-7 тысяч военнослужащих.
"И противник, проведя оборонительное сражение и понеся в самом лучшем для нас случае безвозвратные потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные), говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные позиции", - писал он. Сейчас эта публикация удалена.
Русский военблогер Андрей Морозов с позывными "Мурз" покончил с собой. pic.twitter.com/MkiT4JFNGg— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) February 21, 2024
В предсмертной публикации Морозов обратился к "товарищу полковнику", не называя его по имени, и написал, что пост был удален по его приказу. "Сегодня, товарищ полковник, по Вашему приказу меня заставили удалить пост из моего Telegram-канала "Нам пишут из Янины". А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит - не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры", - написал Морозов.
Также одним из последних сообщений "Мурза" в Telegram-канале стало обращение к военному прокурору, в котором он рассказал о нехватке вооружения, огромных потерях, отсутствии ротации и медпомощи в его подразделении, халатности и очковтирательстве военного руководства.
После публикации о потерях под Авдеевкой Морозову устроили травлю сотрудники пропагандиста Соловьева Армен Гаспарян и Юлия Витязева. Они назвали пост Морозова "пораженческим высером", который "тянет на фейки и клевету в адрес МО РФ" и "зверской дискредитацией" оккупационной российской армии.
Морозов воевал против Украины с 2014 года в составе "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР". По данным The Insider, он обслуживал беспилотники и системы связи.
Российская армия активно пыталась захватить Авдеевку с начала полномасштабного вторжения РФ два года назад. Самые тяжелые бои за город продолжались с осени прошлого года. Украинские войска покинули Авдеевку на прошлой неделе.
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