В рамках масштабной операции проведено более 100 обысков по всей Европе, в том числе и в Латвии

Правоохранительные органы в Латвии, Германии, Франции, Италии и на Мальте провели более 100 обысков в рамках масштабной операции против группы преступных лиц российско-евразийского региона, а также против базирующегося на Мальте финансового учреждения, которое, скорее всего, оказывало ей услуги по отмыванию денег.
Следственная группа Евроюста и Европола поймала четверых подозреваемых. Потенциальных подозреваемых и свидетелей допрашивали также в Латвии, Германии, Эстонии и на Мальте.
Всего в обыске были задействованы более 460 полицейских. Планируя масштабную операцию, Германия направила в Латвию и на Мальту четырех специалистов для помощи в проведении следственных действий. Кроме того, арестованы также несколько банковских счетов и имущество, в том числе несколько объектов недвижимости и транспортных средств в Латвии.
Проведенные подсчеты показали, что с конца 2015 года финансовое учреждение Мальты отмыло не менее 4,5 млн евро, полученных от преступных действий. Однако общая сумма легализованных денег может превысить десятки миллионов евро. Подозреваемое финансовое учреждение оказывало услуги по отмыванию денег, используя так называемые фирмы-пустышки и сеть частных лиц, которые были зарегистрированы в качестве директоров этих предприятий, но которые фактически не вели хозяйственную деятельность.
Преступная группа лиц действовала преимущественно из Риги и Берлина. Расследование в 2021 году начали латвийские власти после того, как заметили необычные денежные переводы из Латвии в некое мальтийское финансовое учреждение. При этом власти Германии начали параллельное расследование подозрительных денежных потоков, связанных с тем же финансовым учреждением.
Вскоре после этого Евроюст создал совместный координационный центр и следственную группу между учреждениями Германии и Латвии. Евроюст также провел пять специальных координационных совещаний для совместной подготовки к проведению крупномасштабных обысков во всех вовлеченных странах. Европол же на время операции в Латвию командовал эксперта по отмыванию денег и установил мобильный офис в Координационном центре "Евроюста", предоставив оперативный и финансовый анализ, а также оперативную экспертизу.
В международной операции участвовали:
- Латвия: Рижская Северная прокуратура Латвийской Республики и прокуратура Рижского судебного округа, а также Главное управление уголовной полиции Государственной полиции. Операцию вело Управление по борьбе с экономическими преступлениями;
- Германия: прокуратура Берлина (Staatsanwaltschaft Berlin), Бюро уголовного расследования Государственной полиции Германии (Landeskriminalamt Berlin);
- Эстония: Генеральная прокуратура Эстонской Республики, Управление полиции и пограничной охраны Эстонии;
- Франция: Французская прокуратура, суд Ниццы, департаменте Приморских Альп Государственной полиции Франции, судебная полиция Ниццы, исследовательская и интервенционная бригада французской Госполиции, а также подразделение пограничной полиции и финансов;
- Италия: прокуратура Рима, подразделение финансовой полиции Рима (Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma);
- Мальта: полиция Мальты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!