В рамках масштабной операции проведено более 100 обысков по всей Европе, в том числе и в Латвии

Следственная группа Евроюста и Европола поймала четверых подозреваемых. Потенциальных подозреваемых и свидетелей допрашивали также в Латвии, Германии, Эстонии и на Мальте.

Всего в обыске были задействованы более 460 полицейских. Планируя масштабную операцию, Германия направила в Латвию и на Мальту четырех специалистов для помощи в проведении следственных действий. Кроме того, арестованы также несколько банковских счетов и имущество, в том числе несколько объектов недвижимости и транспортных средств в Латвии.

Проведенные подсчеты показали, что с конца 2015 года финансовое учреждение Мальты отмыло не менее 4,5 млн евро, полученных от преступных действий. Однако общая сумма легализованных денег может превысить десятки миллионов евро. Подозреваемое финансовое учреждение оказывало услуги по отмыванию денег, используя так называемые фирмы-пустышки и сеть частных лиц, которые были зарегистрированы в качестве директоров этих предприятий, но которые фактически не вели хозяйственную деятельность.