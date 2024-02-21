Рижская дума проголосовала за переименование улицы Маскавас

Теперь практически вся улица Маскавас называется улица Латгалес, кроме небольшого начального участка от ул. 13 Января до Островного моста, который теперь называется улицей Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы экстренные службы не получали ошибочных вызовов на неактуальные адреса".

В свою очередь, улица Латгалес переименовали в честь Яниса Клидзейса - латышского писателя и поэта из Латгале, автора романа "Дитя человеческое".

Депутат Рижской думой от Нацобъединения/Латвийское объединение регионов (ЛОР) Валдис Гаварс в Facebook опубликовал скриншот с результатами голосования.

За проголосовали депутаты от "Нового Единства", "Честь служить Риге", "Код для Риге", "Прогрессивных", Нацобъединение/ЛОР и два независимых депутата Валтерс Бергс и Иварс Друлле - всего 38 голосов за.

Против проголосовали все депутаты от "Согласия" и Русского союза Латвии, а также один депутат от "Честь служить Риге" - Наталия Абола, и один независимый депутат Яков Плинер - всего 13 голосов против.

Еще один депутат от "Прогрессивных" - Зане Пупола - не проголосовала.

Также на этом заседании Рижской думы было принято решение о переименовании улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбаха, улицы Тургенева в улицу латвийского художника Вилхелма Пурвитиса, улицы Лермонтова в улицу латышского поэта Вилиса Плудониса и улицы Гоголя в улицу латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.

Также будет принято решение о переименовании улицы Типографияс в улицу Аугуста Спариньша - военного и летчика, который участвовал в изгнании армии Бермонта из Пардаугавы.

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