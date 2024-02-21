Видео ⟩ "На 2000 евро дешевле". Жители Латвии посещают врача в Турции

В последние дни в интернете появились предложения от иностранцев поехать к специалистам по здравоохранению в Турцию. Такого подхода придерживаются и некоторые жители Латвии, сообщает программа Bez tabu телеканала TV3.
Зрительница передачи Яна рассматривает идею поехать в стоматологическую клинику в Турции, но обеспокоена тем, что это может быть какая-то мошенническая схема.
Жительница Турции, которая в целях безопасности называет себя Миа, уже два года руководит в Стамбуле одним из многочисленных предприятий, помогающих иностранцам прийти к желаемому врачу. Турист проводит у врача около четырех дней, при этом предлагаемый ассортимент услуг широк.
Она подчеркнула, что в Турции цены на медицинские услуги по сравнению с США, Европой и Россией "более приемлемы".
Жительница Латвии Лига провела в Турции пластическую операцию на носу и оценивает опыт очень положительно. Она провела в стране 10 дней.
"Турецкая клиника предложила связную цену, а возможность после операции провести время в отеле, а не дома, тоже была неплохой. Разница составила около 2000 евро. В Латвии это только операция, в Турции в сумму все включено, кроме авиабилетов", - рассказала Лига.
Разницу в цене подтверждает и вице-президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андис Паэглитис, который говорит, что в Турции цена может быть даже на 30-50 процентов ниже.
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