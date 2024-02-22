"Снял куртку и начал самоудовлетворяться". Девушка пережила в рижском автобусе кошмар

О произошедшем 19-летняя девушка может говорить только со слезами на глазах. Она ехала домой из университета.

"В центре зашел странный мужчина, он уже с самого начала выглядит подозрительно. Что-то шептал всю дорогу. Насколько я узнала, он живет на улице Деглава, в районе этого места хотел выйти, посмотрел на меня, но все-таки не вышел. Сел поближе ко мне, снял куртку и начала самоудовлетворяться, глядя на меня, глядя прямо в глаза", - рассказала пострадавшая девушка.

Ни один из находившихся в автобусе пассажиров на ситуацию не отреагировал, поэтому девушка искала помощь у водителя, который повел себя столь же дистанцированно.

"Подошла к водителю, объяснила ситуацию. Он сказал, чтобы просто пересела поближе к нему спереди. Думала, что мужчина выйдет, но он выходил на той же остановке, что и я. Подошла к водителю и спросила, может ли он не открывать двери, чтобы мужчина не вышел на той же остановке, что и я... Водитель сказал, что это его работа, он не может не выпустить пассажира. Он вышел на той же самой остановке, что и я. К счастью, мне навстречу шла мама", - рассказала пострадавшая.

Представитель Rīgas satiksme Байба Фелдмане-Барташевича указывает, что водителю нужно было действовать незамедлительно и сообщить в диспетчерский центр. Случай будет рассмотрен и обсужден с водителем.

Полиция заявление о действиях мужчины получила, начата ведомственная проверка, запрошены видеозаписи с камер видеонаблюдения автобуса.

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