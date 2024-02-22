"У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат", - сказал Байден в короткой речи, обращаясь к собравшимся на благотворительном вечере, который посетила небольшая группа журналистов.

В январе 2022 года Байден назвал "сукиным сыном" журналиста американского телеканала Fox News.

В других случаях Байден называл Путина, который в феврале 2022 года начал полномасштабное вторжение в Украину, "мясником" и "военным преступником".

По словам Байдена, в пятницу США сообщат о новом пакете санкций против России в связи со смертью лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии.

На благотворительном мероприятии в Сан-Франциско Байден также раскритиковал своего потенциального соперника на президентских выборах Дональда Трампа за то, что тот сравнил свои юридические проблемы с судьбой Навального.

"Он сравнил себя с Навальным и сказал - так как наша страна стала коммунистическим государством, он преследуется точно так же, как преследовался Навальный. Я не знаю, как, черт возьми, можно такое себе представить", - сказал Байден.

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