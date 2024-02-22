Видео ⟩ Украинцы уничтожили новую и редко встречаемую российскую ракетную систему

Вооруженные силы Украины под Авдеевкой удачно уничтожили редкую российскую мобильную систему воздушной обороны, известную под названием "Гибка-С", сообщает портал Мілітарний.
Видеокамера запечатлела момент, когда украинские военные атаковали и взорвали зенитно-ракетную башню "Гибка-С", установленную на бронетранспортере "Тигр-М".
Зенитно-ракетная башня "Гибка-С", созданная на базе военно-морского комплекса 3М-47 "Гибка", способна выстреливать до четырех ракет "Игла" типа земля-воздух, обеспечивая защиту от различных угроз с воздуха.
"Гибка-С" предназначена для поражения на ближних дистанциях и способна сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и системы высокоточного вооружения, действующие на малых высотах.
Комплекс "Гибка-С", оснащенный ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба", имеет стабильную дальность действия до 6,5 километра и высотный охват 4,5 километра.
По неподтвержденным данным, российские сухопутные войска официально получили систему "Гибка-С" только в 2022 году, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.
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