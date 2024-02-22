Европа и Китай отказываются от российского газа - планируют подписать договоры с Катаром

Пока российский диктатор Владимир Путин пытается уговорить Китай строить газопровод "Сила Сибири 2" и предлагает Германии "открыть газовый вентиль", чтобы возобновить поставки газа в Европу, внимание китайских и европейских импортеров направлено в сторону Катара.
Как сообщает Bloomberg, катарское госпредприятие QatarEnergy готовится подписать новые договоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз и Китай.
Один из крупнейших экспортеров СПГ QatarEnergy уже заключил договор на 27 лет с китайской компанией CPCC. Такой же договор планируется заключить с Sinopec - второй по величине нефтяной и газовой компанией Китая. Кроме того, QatarEnergy близок к тому, чтобы заключить новые договоры с крупнейшими европейскими энергетическими предприятиями - французским ТotalEnergies, итальянским Eni, британско-нидерландским Shell и американскими ConocoPhillips и ExxonMobil. Все эти компании ранее вложились в доли газового месторождения North Field, из которого газ будет поставляться потребителям.
Катарский газ может заменить для Европы российский газ, поставки которого в прошлом году снизились до времен Леонида Брежнева в СССР. В прошлом году Европа получила всего 28 миллиардов кубометров газа, что является самым низким показателем с 1970-х годов. В Китай "Газпром" поставил чуть меньше - 22 миллиарда кубометров. Ожидается, что Россия увеличит поставки по газопроводу "Сила Сибири" до 30 миллиардов кубометров в 2024 году и до 38 миллиардов кубометров в год, когда газопровод будет полностью введен в эксплуатацию. Это компенсирует одну пятую часть прежнего экспорта в Евросоюз.
Путин предложил увеличить поставки газа в Китай на 100 миллиардов кубометров в год, но две встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, в марте и октябре, оказались безрезультатными, и Пекин до сих пор не подписал контракт на строительство "Силы Сибири 2".
Китай не желает вкладывать в проект ни одного юаня, предлагая России самой полностью профинансировать строительство многомиллиардного проекта и требуя больших скидок на поставки российского газа. Пекин прекрасно понимает, что теперь он может диктовать свои условия, поскольку находится в более выгодном положении, чем Россия. Пекин хочет быть уверенным, что ни риски, ни затраты на строительство нового газопровода не лягут на него, поэтому, по мнению Китая, все расходы должна нести Россия. Россия не согласна с таким сценарием, поэтому соглашение подписать не удается.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!