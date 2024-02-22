Европа и Китай отказываются от российского газа - планируют подписать договоры с Катаром

Как сообщает Bloomberg, катарское госпредприятие QatarEnergy готовится подписать новые договоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз и Китай.

Один из крупнейших экспортеров СПГ QatarEnergy уже заключил договор на 27 лет с китайской компанией CPCC. Такой же договор планируется заключить с Sinopec - второй по величине нефтяной и газовой компанией Китая. Кроме того, QatarEnergy близок к тому, чтобы заключить новые договоры с крупнейшими европейскими энергетическими предприятиями - французским ТotalEnergies, итальянским Eni, британско-нидерландским Shell и американскими ConocoPhillips и ExxonMobil. Все эти компании ранее вложились в доли газового месторождения North Field, из которого газ будет поставляться потребителям.