Об этом ArmyInform сообщили в командовании Логистических сил ВСУ.

"Они (трофеи) были зарегистрированы", - сообщил в комментарии изданию пресс-представитель командования Валерий Шершень. Также у российской армии были захвачены танк Т-62М и модифицированный в 2022 году танк Т-62МВ.

В командовании Логистических сил ВСУ пояснили, что регистрация трофейных танков означает, что они либо исправны, либо еще нуждаются в ремонте.

"Обычно техника уничтожается, но решение о ее захвате принимается на поле боя. Все зависит от условий и шансов захватить ее без потерь", - сказал Шершень.

По его словам, два трофейных Т-90М 2022 года выпуска, состоящие на вооружении, являются уникальными мощными танками, которые еще называют "танками-невидимками".

"Теплокамеры их не видят. Очень уникальные танки. И они сейчас находятся в распоряжении наших вооруженных сил", - подчеркнул Шершень.

Фото: armyinform.com.ua

Этот танк был представлен как модернизация советского танка Т-90, который является одним из самых современных танков России. По имеющимся данным, с 24 февраля 2022 года украинскими силами было уничтожено не менее 70 танков Т-90М, несколько из них попали в руки ВСУ.

Решительная поддержка Путиным Т-90М противоречит оценкам западных экспертов, которые выявили критические недостатки в танках советской эпохи, в том числе в базовой версии Т-90, созданной на базе танка Т-72 времен Холодной войны.

Для Вооруженных Сил России этот танк считается самой современной боевой платформой. Это глубокая модернизация основного боевого танка Т-90.

Контракт на поставку этих танков был подписан Министерством обороны РФ и производителем военной техники "Уралвагонзаводом" 24 августа 2017 года. Т-90М поступил на вооружение весной 2020 года.

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