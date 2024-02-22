Россия угрожала сбить французский патрульный самолет над Черным морем

Российские вооруженные силы в прошлом месяце угрожали сбить французский самолет, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем, заявил в четверг, 22 февраля, министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Россия снова начинает вести себя "особенно агрессивно", напоминая поведение Советского Союза во время холодной войны, заявил министр.
"Приведу очень конкретный пример: месяц назад российская система управления воздушным движением над Черным морем угрожала сбить французский самолет, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сообщил министр радио RTL.
"Поведение России в 2024 году не имеет никакого сходства с тем, что мы видели в 2022 году и, понятно, до агрессии в Украине", - сказал Лекорню. "Это объясняется тем, что Россия испытывает трудности на поле боя в Украине", - добавил он.
Помимо прочего, патрулирование осуществляют самолеты французской системы раннего предупреждения и управления (AWACS).
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