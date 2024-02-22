Россия угрожала сбить французский патрульный самолет над Черным морем

"Приведу очень конкретный пример: месяц назад российская система управления воздушным движением над Черным морем угрожала сбить французский самолет, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сообщил министр радио RTL.

"Поведение России в 2024 году не имеет никакого сходства с тем, что мы видели в 2022 году и, понятно, до агрессии в Украине", - сказал Лекорню. "Это объясняется тем, что Россия испытывает трудности на поле боя в Украине", - добавил он.