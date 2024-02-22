Медведев высказал угрозы в разговоре с кремлевским пропагандистским информационным агентством ТАСС. "Если это люди, которые вредят России, их надо разоблачать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", - сказал Медведев.

Он говорил о людях, которые получили российские паспорта на оккупированных территориях, но до сих пор поддерживают украинские войска. При этом Медведев заявил, что "желающих вернуть эти территории Украине немного".

Ранее Медведев также заявил, что российские солдаты могут "дойти до Киева" и занять его в ближайшее время. Он назвал украинскую столицу "российским городом" и заявил, что теперь ее контролирует "антироссийская бригада во главе с Соединенными Штатами, которая, следовательно, представляет экзистенциальную угрозу для России".

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