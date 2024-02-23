Путин гордится убийствами. Ходорковский о смерти Навального

Но сейчас, задним числом, мы, конечно, понимаем, что были в этом смысле самоуспокоенными что ли. То, что Навального убивали на протяжении целого ряда лет - это, в общем, очевидно. Когда человека после нескольких недель в коме сначала сажают в тюрьму, а потом отправляют на Крайний Север, то понятно, что не нужно никаких дополнительных отравляющих веществ для того, чтобы риск для его жизни был предельно большим.

Узнаем ли мы когда-нибудь правду о том, что произошло? Это, на самом деле, важно только с точки зрения наказания непосредственных исполнителей. Потому что главный виновный - Владимир Путин - он, в общем, определен и здесь ничего не изменит понимание нами методов, которыми Навальный был убит.

Политически его смерть означает переход режимом еще одной красной черты. Разумеется, это не первый политический заключенный, не первый лидер оппозициии, который был убит. Я напомню, естественно, про Бориса Немцова, но и он не единственный. Просто до сегодняшнего дня власть как-то старалась всячески откреститься от сомнительной чести быть виновными в этих убийствах. А сейчас, после Пригожина, я сказал бы, что власть, Кремль, Путин скорее даже гордятся тем, что они вот такие крутые: могут просто убивать своих оппонентов. Это, конечно, некая новая коллизия.

- Как вы думаете, почему Путин никак не комментирует убийство Алексея Навального?