Россия атаковала Украину дронами. В Одессе погибли три человека

Кроме того, сообщили украинские военные, российские войска запустили три ракеты из С-300 с оккупированной территории Донецкой области, а также противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22 из акватории Черного моря.

Атака по Одессе 23 февраля Фото: Reuters/ScanPix

В Одессе обломки одного из сбитых над Черным морем дронов упали на территорию предприятия, расположенного на берегу, став причиной разрушений и пожара. Погибли трое сотрудников. По данным главы областной администрации Олега Кипера, в ударе по территории Одесской области также были задействованы ракеты.

В Днепре беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. По состоянию на 05:00 было известно о восьми пострадавших жителях, сообщал глава области Сергей Лысак. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Кроме того, в Днепре от атаки беспилотников пострадало одно из предприятий, сообщил Лысак, не уточняя подробности.

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