В Украине погиб военный-доброволец из Литвы

Эту информацию подтвердил порталу Сигитас Маляускас, коллега погибшего, руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров".

По информации, литовец и украинец перевозили мины на передовую под Бахмутом, когда их машину подбил российский беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил 15min информацию о литовце, который воевал и погиб в Украине.

По данным 15min, это первый литовец, погибший в боевых действиях в Украине.

Ранее сообщалось о нескольких раненых в боях литовских бойцах. Также сообщалось и об одном погибшем литовце, но позже уточнили, что это произошло не в результате боевых действий.

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