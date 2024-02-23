Полиция раскрыла, какие автомобили в прошлом году угоняли чаще всего

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 250 краж автомобилей, и чаще всего добычей автоугонщиков становились такие модели автомашин, как BMW 3-й и 5-й серий, Volkswagen Golf, Audi A6, Toyota RAV4 и BMW X5, свидетельствуют данные Государственной полиции.
В 2022 году в Латвии было зарегистрировано 287 автоугонов, в 2021 году - 305, а в предыдущие годы их количество было гораздо больше.
Как заявил в пятницу журналистам начальник Госполиции Арманд Рукс, за последние три года количество краж значительно сократилось благодаря активной работе полиции. Также влияние оказала пандемия, так как въезд в Латвию был закрыт, в том числе и для групп автоугонщиков.
По наблюдениям полиции, преступные группы автоугонщиков переориентировались на Центральную Европу, а Латвия стала им менее интересна. Население тоже стало уделять больше внимания безопасности своего имущества.
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