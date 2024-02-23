Видео ⟩ Украинцы сбили разведывательный самолет России А-50

Уничтожение А-50 подтверждают и вооруженные силы Украины.

Again? Again!

The Ukrainian Air Force destroyed another enemy A-50 long-range radar detection and control aircraft, worth $330 million.



Great job by Ukrainian warriors! pic.twitter.com/HcLsaGEln5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 23, 2024

С начала войны это третий уничтоженный самолет модели А-50. Первый самолет в Беларуси был поврежден белорусскими партизанами, второй 14 января удалось сбить ВВС Украины.

За последнее время Украине удалось сбить несколько других российских военных самолетов. В среду украинская армия подтвердила, что сбила еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34

17 февраля украинская армия уничтожила на восточном направлении сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

На следующий день зенитчики сбили еще один Су-34, а 19 февраля - два самолета: Су-34 и Су-35С.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат признался, что у армии есть средства для поражения врага на больших расстояниях.

Итальянский военный эксперт Томас Тайнер подсчитал, что батареи американской ракетной системы противовоздушной обороны Patriot, переданные Германией Украине, сбили уже 18 российских самолетов.

К утру среды общие потери российской авиации в Украине составили 338 самолетов и 325 вертолетов.

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