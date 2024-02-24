Эстония отмечает 106-ю годовщину становления республики

В субботу флаги Эстонии будут подняты на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях. Поднять государственный флаг могут и все остальные.

На восходе солнца на всех флагштоках поднимают флаги, а на закате опускают. День рождения страны отмечается по всей стране праздничными концертами, памятными моментами и собраниями. Музеи организуют тематические лекции и тематические мероприятия.

День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага, сообщила в четверг BNS пресс-служба Рийгикогу.

Утром 24 февраля, в годовщину становления Эстонской Республики в Губернаторском саду на Тоомпеа пройдет торжественная церемонию поднятия государственного флага.

На церемонии выступит спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Маркус Андреас Аулинг.

Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены парламента и правительства, представители конституционных институтов и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта.

В Губернаторском саду будут выстроены группы защитников флага академических объединений, патриотических организаций и школ.

В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучат произведения Eesti lipp Энна Вырка на слова Мартина Липпа, Hoia, Jumal, Eestit Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, Jää vabaks, Eesti meri Виктора Константина Оксфорда и Kodumaa Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.

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