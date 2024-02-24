Дания и Нидерланды гарантируют Украине безопасность на 10 лет

"Сейчас украинские солдаты сражаются в холодных окопах на линии фронта. Ясно, что они сражаются не только за свою свободу. Они сражаются за всю Европу. Они сражаются за тех из нас, кто хочет демократии и свободы. Поэтому нам тоже необходимо сделать все возможное, чтобы помочь им", - написала в Facebook Метте Фредериксен.

Соглашение, в частности, предусматривает военную поддержку для Украины в размере 1,8 млрд евро в течение 2024 года.

Нидерланды также взяли на себя обязательства в течение ближайших 10 лет обеспечивать безопасность Украины, сообщил нидерландский МИД в Гааге. Он отметил, что соглашение с Киевом демонстрирует готовность правительства Нидерландов оказывать Украине постоянную поддержку в сферах безопасности, восстановления и правосудия. "Соглашение означает, что Нидерланды помогут Украине защититься от России и добиться дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО", - указывается в документе.