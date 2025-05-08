"В Маарду 42-летний мужчина толкнул свою бывшую сожительницу и ударил зятя. Точные обстоятельства произошедшего выясняются". Случай домашнего насилия, упомянутый в сообщении Департамента полиции и погранохраны (PPA) о происшествиях 23 января, можно было бы считать рядовым, если бы в центре внимания не оказался человек, считавшийся уважаемым в обществе и из известной семьи, сообщает Rus.Postimees.